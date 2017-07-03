Hadise coştu! Şampiyon benim

Hadise, yeni albümü “Şampiyon”un tanıtım konserini önceki gün Bodrum Yalıkavak’ta bulunan La Plaj’da verdi.

Konser öncesi soruları yanıtlayan şarkıcı, iddialı konuştu: “Bu yaz çok albüm çıktı ama kimseyi rakip görmüyorum.

Kendime, ‘Evet sen şampiyonsun’ demeyi seviyorum. Bugüne kadar yaptığım en iyi albüm.”

Hadise “Hak ettiğiniz aşkı yaşadınız mı” sorusuna “Özel hayatımı insanlar önünde yaşamıyorum. Ama yaşadığım hiçbir şeyden pişman değilim” yanıtını verdi.