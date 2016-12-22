Hadise ile Hakan Sabancı Miami’de tatil bile yapmış!



Şarkıcı Hadise ile Hakan Sabancı'nın bir aydır birlikte olduğu ortaya çıktı. İkili, geçtiğimiz günlerde gizlice Miami'de tatil bile yapmış.

Hadise ile Arzu-Ömer Sabancı çiftinin ortanca oğlu Hakan Sabancı’nın aşk yaşadığı iddiası dün magazinin en çok konuşulan konularından biri oldu. Hadise birlikte önceki gece ilk kez Karaköy’deki Drone isimli mekanda ortaya çıkan çift, gazetecilerden kaçmak için plan yaptı.

Sabancı ön kapıdan çıktı, Hadise ise ünlü işadamının aracıyla arka kapıdan kaçmaya çalıştı. Ancak yakayı ele verdi. Bu arada ikilinin yaklaşık bir aydır birlikte olduğu öğrenildi.

MİAMİ’DE TATİL YAPMIŞLAR!

Bir süre önce Hakan Sabancı’nın annesiyle, Hadise’nin de tek başına Miami’ye gittiği, ikilinin burada buluşup tatil yaptıkları ortaya çıktı. Sabancı, daha önce Aslışah Alkoçlar’la birlikteydi.

HADİSE’DEN AŞK AÇIKLAMASI GELDİ

Hadise, Hakan Sabancı ile arasında çıkan aşk iddialarına Duymayan Kalmasın programına gönderdiği bir mesajla yanıt verdi. Hadise böyle bir aşkın olmadığını söylerken şu ifadeleri kullandı: “Arkadaş grubumuzla yemek yedik, bu yemekte Hakan Sabancı vardı. Çıkışta onun aracıyla gitme sebebimse, geceye arabamla katılmadığım için Hakan Sabancı’nın bana yaptığı bir jestten ibaret. Beni aracıyla eve bıraktı. Olay bundan ibaret aramızda bir aşk yok.”



