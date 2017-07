Hadise: 'Meyve veren ağaç taşlanır'

Düzenlediği konserler ile yaz mevsimini coşkuyla karşılayan Panora AVM, PanoraPark konserlerinin açılışını Hadise ile yaptı. Ankara seyircisini çok sevdiğini belirterek selamlayan güzel şarkıcı “Antalya’dan sonra burası bana cennet gibi geldi. Ne güzel bir yaz gecesi” dedi.

Şampiyon adlı dokuz şarkıdan oluşan albümü ile müzik listelerine hızlı bir giriş yapan Hadise, PanoraPark konserlerinin açılışını yaptı. Binlerce kişinin yoğun ilgi gösterdiği konserde Hadise şarkıları hep birlikte söylendi. Dans figürleri ve birbirinden hareketli şarkıları ile Başkentlileri coşturan güzel şarkıcı, sevilen şarkılarını Ankara için söyledi. “Nerdesin Aşkım?” şarkısı ile açılışı yapan başarılı isim sevenlerine Neredesin Ankara? diye seslendi. “Mesajımı Almıştır O” şarkısı ile tempoyu arttıran Hadise, hayranlarına seslenerek “Alkışlarınız için teşekkür ederim her sanatçının her daim yanında olan ve onu yürekten seven hayranlarının olması ne kadar güzel. İyi ki sizin sevginizi bu kadar yürekten hissedebiliyorum” dedi.

“Hepimiz yıldızız”

Yeni albümünün çıkış parçası olan Şampiyon isimli şarkıyı söylemeden önce samimi açıklamalarda bulunan sevilen şarkıcı “Bence hepimiz şampiyon, hepimiz yıldızız. Şampiyon şarkım sizlere gelsin” diyerek birbirinden güzel şarkılarını söylemeye devam etti. “Hadi Deli Oğlan” şarkısı ile coşkunun zirve yaptığı akşamda Hadise, Sezen Aksu’nun Rakkas, Şıkıdım, Sarışınım şarkılarını da seslendirerek Ankaralılara unutulmaz bir gece yaşattı.

“Şampiyon benim”

Dansçıları ile renkli sahne şovlarına imza atan güzel şarkıcı, geçen hafta Antalya’da sahne aldığını belirterek Ankara’nın havasının kendisine çok güzel geldiğini söyledi. Ankara için burası adeta cennet benzetmesi yapan Hadise son zamanlarda yaşadığı kırgınlıkları da sevenleri ile paylaştı. “İnsan göz önünde olunca çok fazla yoruma maruz kalabiliyor” diye konuşan sevilen sanatçı; “ Söylenen sözlere bazen çok takıyorum ama sonra annemin bir lafı aklıma geliyor: ‘Yavrum bırak konuşsunlar meyve veren ağaç taşlanır.’ Bu söz bana her zaman yol gösterici oldu” dedi. Bu zamana kadar kimse ile polemiğe girmediğini de dile getiren Hadise bundan sonra da o çizgisinden ödün vermeyeceğini kaydetti. “Ben bir şampiyonum. Beni seven genç kızlara örnek olacağım” sözleriyle renkli konsere alkışlar eşliğinde son verdi.

PanoraPark ve PanoraTeras’ta eğlence tam gaz devam ediyor

Hadise ile başlayan PanoraPark yaz konserleri, 19 Temmuz’da Serkan Kaya, 2 Ağustos’ta Koray Avcı, 9 Ağustos’ta Sertab Erener, 23 Ağustos’ta Hakan Altun ile devam edecek. PanoraPark konserlerinin kapanışını ise 13 Eylül’de sahne alacak olan Linet yapacak. PanoraPark konserleri ile coşkuyu yaşamak ve çift kişilik davetiye kazanmak isteyenlerin konserlerden bir hafta önce toplamda 200 TL’lik alışveriş yapması ise yeterli olacak. PanoraPark konserlerinin yanı sıra Panora Teras konserleri ile de yaz neşesi yaşatacak olan Panora AVM, 14 Temmuz’da Derya Uluğ, 28 Temmuz’da Gökhan Türkmen ve 18 Ağustos’ta Simge’yi ağırlayacak. Ücretsiz olarak gerçekleşecek konserlerin kapanışını ise 8 Eylül’de ise Fettah Can yapacak.