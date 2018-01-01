Hadise’den muhteşem açılış

Türkiye’nin ünlü sanatçısı Hadise önceki akşam Girne’de yeni açılan Les Ambassadeurs Hotel’de sevenleriyle bir araya geldi.

Şarkılarıyla ve danslarıyla Les Ambassadeurs Hotel konuklarına unutmayacakları bir gece yaşatan Hadise, “Mutluyuz, heyecanlıyız yeni bir yılın heyecanı var. Her şeyden önce herkese sağlık diliyorum çünkü sağlık en önemlisi. Sağlıktan sonra istediğimiz her şeyi Allah bir şekilde yaşatır bence. Tabii ki bunun için çalışırsak. 2017 enteresan bir yıldı. İş konusunda yoğun bir yıldı. O Ses Türkiye’de bir şampiyonluk yaşadık. Bu benim için çok güzeldi. Onun üzerine çok güzel bir albüm çıkardık. Şampiyon adını verdik doğal olarak bu şampiyonluktan sonra. Ailemle birlikte geçirdiğim ve çalıştığım çok güzel bir yaz geçirdik. Güzel klipler çektik. Güzel bir yıldı. 2018 de bol çalışmalı bir yıl olsun inşallah. Aşk da olursa olsun. Bu yıl aşk istiyorum diyerek hiçbir zaman yeni bir yıla girmedim. Yeni yılda klipler devam edecek. Yazdan önce 3. klibi çekeceğiz.” dedi.