Hava tahminlerine göre, yarın öğleden sonra yer yer hafif sağanak yağmur bekleniyor. Sıcaklık hafta sonundan itibaren 3 derece artacak.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 15 – 21 Mart tarihleri arasında bölge, alçak basınç sistemi ile yarın üst atmosferdeki serin ve nemli, diğer günlerde ise ılık ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hava, yarın, parçalı bulutlu öğleden sonra yer yer hafif sağanak yağmurlu olacak. Daha sonraki günler ise bulutlu geçecek.

En yüksek hava sıcaklığı, iç kesimler ve sahillerde periyodun ilk yarısı 21 – 23 derece, ikinci yarısında ise 24–26 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, genellikle Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esecek.