Haftasonu hava nasıl olacak

Meteoroloji Dairesi 7-13 Ekim arasını kapsayan bir haftalık sürede KKTC’nin alçak basınç ve üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin altında kalacağını bildirdi.

Buna göre hava yarın parçalı çok bulutlu öğleden sonra yer yer hafif yağmurlu, Pazar günü parçalı çok bulutlu zamanla sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu olacak.

Pazartesi günü hava parçalı bulutlu öğleye kadar sağanak yağmurlu; Salı ve Çarşamba günleri parçalı bulutlu; Perşembe ve Cuma günleri az bulutlu zamanla parçalı bulutlu geçecek.

En yüksek hava sıcaklığının iç kesimler ve sahillerde 27 – 30 derece dolaylarında seyretmesi bekleniyor.

Rüzgâr periyodun ilk günü Güney ve Doğu, diğer günlerde ise Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette, Pazar günü ise zaman zaman kuvvetli olarak esecek.