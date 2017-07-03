Hakan Aysev'in 5'inci evliliği de sona erdi

Çift, evlilikleri 1. yılını doldurmadan yollarını ayırdı. Boşanma haberini Banu Karaca sosyal medya sayfasından "Hakan Aysev'le evliliğimiz sona ermiştir" notuyla duyurdu. Hakan Aysev, 10 ayda tüp mide ameliyatıyla 60 kilo vermişti.

BANU KARACA KİMDİR?

Yaklaşık bir yıl önce İzmir'in Urla ilçesinde Hakan Aysev ile hayatını birleştiren Banu Karaca, Bilkent Üniversitesinde Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi’nde Opera-Şan Anasanat Dalı okudu. 7 yıllık arkadaşı ile nikah masasına oturan Banu Karaca vokalistlik yapıyor.