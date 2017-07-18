Hakan Meriçliler boşandı

İki yıl önce nikah masasına oturan Hakan Meriçliler ile eşi Ayşe Acar, önceki gün görülen dava ile evliliklerini noktaladı.



Boşanmaya, Acar’ın önceki evliliğinden dünyaya gelen ikizleri Defne ve Ege’nin eğitimi için Kanada’ya gitme kararı almasının yol açtığı öne sürüldü.

İddiaya göre ayrı ülkelerde yaşarken bu evliliği devam ettiremeyeceklerine karar veren çift, anlaşmalı olarak yollarını ayırdı.

Son olarak “Hayat Sevince Güzel” dizisinde rol alan Meriçliler ile Acar geçtiğimiz yaz Çeşme'de birlikte tatil yapmıştı.