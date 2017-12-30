Hakansoy: Adaylığım ABD Elçiliği tarafından engellendi

Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler’den Milletvekili adaylığının açıklanması sonrasında ABD elçiliği tarafından sorgulanan, adaylıktan çekilmesi ve TKP Yeni Güçler’den istifa etmesi tehdidinde bulunulan, TKP Yeni Güçler eski parti meclisi Üyesi ve aynı zamanda Girne 6. Sıradan Milletvekili adayı olan Hüseyin Hakansoy, adaylıktan çekilmesine ve TKP Yeni Güçler’den istifa etmesine rağmen ABD elçiliğindeki görevine son verildiğini söyledi. Hakansoy, “ TKP Yeni Güçler Milletvekili adaylığım ve üyeliğim bir suç unsuru olarak kabul edildi ve ABD Elçiliği tarafından işime son verildi. Buradan söylüyorum, herkes bilsin ki ne yaparlarsa yapsınlar, TKP sevgisini ve aşkını kalbimden hiçbir güç söküp atamaz” açıklamasında bulundu.

Hüseyin Hakansoy yaptığı açıklama şöyle;

“ABD Elçiliğinde yaklaşık 10 yıldır çalışmaktaydım. 7 Ocak 2018 Erken seçimlerinde TKP Yeni Güçler Milletvekili adaylığı başvurusunda bulundum. Yapılan ön seçim sonrasında Girne bölgesinden 6. sıradan aday gösterildim. Milletvekili adaylığımın kesinleşmesi ve medyada yer alması sonrasında görev yaptığım ABD Elçiliğine çağrıldım. Elçilikte görevli 5 kişi tarafından sorgulandım. Yapılan sorguda bana neden TKP Yeni Güçler’den Milletvekili adayı olmak istediğim soruldu. Sorguda önüme TKP Yeni Güçler Genel Başkanı Mehmet Çakıcı ile çekilmiş fotoğraflar koyularak, “Çakıcı ile neden yan yana fotoğraflarım bulunduğunu, fotoğraflarda yer alan ve arka planda görünen Ali Şammali isimli arkadaşımız işaret edilerek, “Niye onunla değil de Çakıcı’nın yanında önde yer alıyorsun”, Çakıcı ile aramda nasıl bir ilişki olduğu ve Çakıcı’dan ne kadar para alıyorum” gibi bazı sorular soruldu. Bende kendilerine ailecek uzun yıllardır TKP’li olduğumuzu ve aynı zamanda TKP Yeni Güçler Parti Meclisi üyesi olduğumu söyledim. Partime ve ülkeme hizmet vermek adına Milletvekili adayı olduğumu söyledim. Bana bunu kabul edemeyeceklerini ve milletvekili adaylığından çekilmemi söylediler ve istifa etmezsem işten çıkaracakları tehdidinde bulundular. Daha sonrasında bu konuyu konuşmak üzere TKP Yeni Güçler Genel Başkanı Mehmet Çakıcı’ya gittim. Başkanıma olayı tüm çıplaklığı ile anlattım. Başkanım kararın bana ait olduğunu, işsiz kalmamı istemediklerini söylediler. Bende evli ve 2 yaşında bir çocuğum olması nedeniyle işimi tercih ettim. TKP Yeni Güçler Milletvekili adaylığımdan vazgeçtiğimi ABD elçiliğine bildirdim. Bana cevap olarak, sadece Milletvekilliği adaylığımdan değil, partideki tüm görevlerimden istifa etmem gerektiğini söylediler. Bende daha sonrasında TKP Yeni Güçler’deki tüm görevlerimden istifa ettim ve elçiliğe bildirdim. Yaklaşık 3 hafta sonra ABD elçiliğine tekrar çağrıldım ve şahsıma farklı gerekçeler mazeret gösterilerek işten çıkarıldığımı söylediler” dedi.

Hakansoy, “ Büyük bir haksızlığa uğradım. İşimden oldum. TKP Yeni Güçler Milletvekili adaylığım ve üyeliğim bir suç unsuru olarak kabul edildi ve ABD Elçiliği tarafından işime son verildi. Buradan söylüyorum, herkes bilsin ki ne yaparlarsa yapsınlar beni yıldıramazlar, TKP sevgisini ve aşkını kalbimden hiçbir güç söküp atamaz” şeklinde konuştu.

TKP Yeni Güçler

Basın Bürosu