HABER KIBRIS

Hakkari’de patlama!

Hakkari 'nin Yüksekova ilçesi Esendere beldesi Ovaiçi köyü yakınlarında bir patlama meydana geldi. Patlama sonrası bölgeye çok sayıda ambulansın sevk edildi. Bölgede hava destekli operasyon başlatıldı.

17/07/2017

Hakkari’de patlama!
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HAKKARİ’nin Yüksekova İlçesi’ne bağlı Esendere Beldesi Ovaiçi Köyü yakınlarında bugün saat 11.00 sıralarında patlama meydana geldi. İran sınırına 15 kilometre mesafedeki patlama bölgesine ambulanslar sevkedildi. Bölgede ayrıca hava  destekli operasyon başlatıldığı belirtildi. (ayrıntılar gelecek)

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TAGS: Hakkari, Yüksekova, patlama, son dakika
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