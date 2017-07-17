Hakkari’de patlama!
Hakkari 'nin Yüksekova ilçesi Esendere beldesi Ovaiçi köyü yakınlarında bir patlama meydana geldi. Patlama sonrası bölgeye çok sayıda ambulansın sevk edildi. Bölgede hava destekli operasyon başlatıldı.
17/07/2017
HAKKARİ’nin Yüksekova İlçesi’ne bağlı Esendere Beldesi Ovaiçi Köyü yakınlarında bugün saat 11.00 sıralarında patlama meydana geldi. İran sınırına 15 kilometre mesafedeki patlama bölgesine ambulanslar sevkedildi. Bölgede ayrıca hava destekli operasyon başlatıldığı belirtildi. (ayrıntılar gelecek)