Halil Paşa'nın Gözünden Avustralya

20 ARALIK- Dünya’da Sydney’deki gibi; “kuşların, denizin, gökdelenlerin ve yeşilin kardeşliği”nin bulunduğu bir başka şehir yok. Ya da henüz ben karşılaşmadım…

Bu arada yazmış olayım. Dünyanın belki de en güzel coğrafyasında yerleşmiş olan, bir yanı deniz, öte yanı gökdelenlerle çevrili Sydney Botanik Parkı, bu yıl 200’üncü kuruluş yılını kutluyor. Bunu da çiçekler ve bitkilerden yazdığı rakamlarla duyuruyordu. Bunu da fotoğraflamak elbette büyük bir şanstı benim için…

21 ARALIK - Sydney'in banliyösü Marrickwille semtinde dolandık bugün... Burası Yunanlıların ve Kıbrıslırumların Sydney'de çoğunlukla ilk yerleştikleri semt. Tabelasında Yunanca harflerle "Köftedaki" ve "Elliniko Psariko" yazılı dükkanlardan ve kiliselerinde asılı Yunan-Kıbrıs bayraklarından bunu anlamak kolayca mümkün. Bana semti gezdiren Kıbrıslı dostum İzzetten dinlediğim olaya gelince: Marrickwille'in bir mahallesinde, Belediye önce sokağın kaldırımlarından yola taştığı için, kesme kararı almış asırlık ağaçları. Mahalleli ise bu devasa ağaçların kesilmelerine karşı direniş başlatmış... Günler, haftalar ve aylar birbirini kovalamış. Direnen mahalleli sonunda kazanmış. Böylece sokaklardaki ağaçlar kesilmemiş. Şimdi o semt ağaçlarıyla daha zengin. Bu sokağın insanları da mücadeleleriyle onurlu ve kurtardıkları ağaçlarıyla daha mutlu. Semtin bir sokağına girdik ve semt sakinleri tarafından kurtarılan bu ağaçları görüntüledik. Marrickwille'in en işlek caddesinin bir duvarında fotoğrafını çektiğim Nelson Mandela'nın portresi ile altındaki söylemi ise o mücadele günlerinden kalmış: "it always seems impossible, until it's done"... Diyeceğim şu ki; Templos İnsiyatifi ve Girne İnsiyatifi" içerisinde yeşil-temiz-huzurlu bir çevre için mücadele eden dostlarımız yalnız değiller. Dünyanın öbür ucunda, ta Avustralya'da onlar gibi mücadele etmiş, Mandela'nın deyişiyle de "kazanıncaya kadar başta imkansızmış gibi gözüken" bir mücadelenin galibi onlar. İnsanın dünyanın başka yerlerinde de "daha yaşanası bir çevre" için mücadele veren kendisi ve arkadaşları gibi insanların olduğunu bilmesi ne kadar heyecan verici... Marrickwille'den ayrılırken dostum İzzet'le, yeşil ağaçların gölgelediği nehrinin sularına nazır bir de günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdik...