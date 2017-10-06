Halime Çetin vurularak öldürüldü

Hayrettin Özcömert dün akşam Antalyalılar Mahallesi, Yeni Beş Evler bölgesindeki ikametgahına giderek, tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurup taşıdığı, adına kayıtlı av tüfeği ile henüz tespit edilemeyen bir sebepten dolayı, Halime Çetin’i öldürdü.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamada, 43 yaşındaki Hayrettin Özcömert, 45 yaşındaki Halime Çetin’e üç el ateş edip öldürdükten sonra, av tüfeği ile kendi kendine ateş etmek suretiyle intihara teşebbüs etti.

Halime Çetin olay yerinde yaşamını yitirirken olayda ağır yaralanırken Hayrettin Özcömert ise kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan ameliyatını müteakip nöroloji yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.

Soruşturma devam ediyor.