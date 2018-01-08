Seçimlerden çıkan net sonuç nedir?

Seçimlerden çıkan bir tek net sonuç vardır.

O da Ulusal Birlik Partisi’nin tartışmasız bir şekilde zafer kazandığıdır.

Hem de en yakın rakibine yüzde on altıyı aşkın fark atarak.

Peki bu seçim sonuçlarına göre nasıl bir hükümet kurulur?

Nasıl bir hükümet kurulabileceğine geçmeden önce sonuçlarla ilgili birtakım saptamalar yapmak gerekir.

Hüseyin Özgürgün, 2013 seçimlerinde bölünmüş, parçalanmış ve feci bir şekilde kaybetmiş, üstelik genel başkanını sandığa gömmüş bir UBP’yi devralmıştı.

Kurultayda “benim hedefim UBP’yi yeniden birinci parti yapmaktır” dediğinde hem parti içi muhalefet hem de rakibi siyasi partiler bıyık altı kendisine gülmüşlerdi.

O günlerde “UBP kısa sürede asla toparlayamaz ve Özgürgün de emanetçi başkandır kısa sürede gider” düşüncesi yaygındı.

Fakat geçen süreç öyle olmadığını gösterdi.

Dün yapılan seçimler de öyle olmadığını tescilledi.

Üstelik muhalefetin Hüseyin Özgürgün ismi üzerinden bir kampanya yapmasına, bankadaki paraları yüksek perdeden gündeme getirmesine ve boşanma sürecinin seçim kampanyasına dahil edilmesine rağmen.

Sadece Hüseyin Özgürgün değil, bazı bakanların nerdeyse suç sayılabilecek icraatlar imza atmalarına ve partizanlığın dibine vuran açıklamalarına rağmen UBP kazandı.

“Her halk layık olduğu şekilde yönetilir” sözü birkez daha doğrulandı.

Halk, UBP’ye verdiği oylarla bunu tescil etti.

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Peki böylesi bir karar veren halkın layık olduğu hükümet modeli ne olacak?

UBP’nin mutlaka büyük ortak olacağı bir koalisyon olacağı aşikar.

Hele CTP’nin “hükümette yer almayacağız” açıklamasından sonra az ihtimalle ikili, çok ihtimalle üçlü koalisyon kurulacağı kesindir.

Az ihtimal olan ikili koalisyon UBP ile HP koalisyonudur.

HP’nin dün akşam “sonuçlar kesin değil” deyip sessizliğe gömülmesi nedeniyle birtakım spekülasyonlar da beraberinde geldi.

Daha geçen hafta “UBP ile asla kurmayız” diyen HP aynı tavrını dün akşam da sürdürmedi.

Bu da düşük ihtimalle UBP-HP koalisyonu olabilir diyenlerin sayısını artırdı.

İkinci olasılık ve bence en güçlü olan UBP’nin DP ve TDP ile birlikte üçlü bir koalisyon kurmasıdır.

DP zaten UBP’nin ortağı idi.

Geriye kalır TDP.

TDP’nin “önümüzdeki dönem Kıbrıs sorununda yaşanacak kritik gelişmeleri” gerekçe gösterip üçlü koalisyona girmesi sözkonusu olabilir.

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit dün akşam yaptığı açıklamada uzun uzun Kıbrıs sorununa atıfta bulunmasını da üçlü koalisyonun işareti saydım.

Bu formülün önündeki tek engel Cemal Özyiğit’in kaybedip, milletvekili seçilmemesidir.

TDP ciddi bir travma yaşar ve koalisyon konsantrasyonunu kaybeder.

Bir başka formül daha vardır ki herkes dillendirmekten itina ile kaçınıyor.

O da UBP-DP-YDP hükümetidir.

Sanırım memleket için felaketin başlangıcı olur….