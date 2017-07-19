HABER KIBRIS

Halk sağlığı tehlikede

19/07/2017

Halk sağlığı tehlikede
ads

Devlet Laboratuarı’nda Aralık ayında çıkan yangın neticesinde oluşan hasar nedeni ile KKTC’de 6 ayı aşkın süredir damacana suların analizi yapılamıyor.

6 AY GEÇTİ: 
Devlet Laboratuarı’nda 22 Aralık akşamı çıkan yangın neticesinde üç bölüm ciddi hasar gördü. Cihazlar kullanılmaz hale geldi, reaktifler yandı. 6 ay geçti, hasar halen daha giderilemedi. Laboratuar yangından sonra Veteriner Dairesi’ne taşındı fakat bugün oldu tam randımanlı hizmet kalitesine kavuşamadı

EN SON ARALIK’TA ANALİZ YAPILDI: 
Devlet Laboratuarı’nda yangın neticesinde oluşan hasardan dolayı KKTC’de 6 ayı aşkın süredir damacana sularda kimyasal analiz yapılamıyor. Bugüne kadar satın aldığı damacana suyu gönül rahatlığı ile tüketen halk, 6 ayı aşkın süredir niteliği ve kalitesi bilimsel olarak kanıtlanmamış su içiyor

Kaynak: Havadis | Duygu Alan | Haberin Tamamı İçin Tıklayın

 



TAGS: damacana, su, tahlil
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2016 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs. Design: LATIS Internet Media Systems