Halkın Partisi Birinci Yaşını Kutladı

Siyasi yaşamına 6 Ocak 2016’da başlayan Halkın Partisi’nin kuruluş yıldönümü için dün akşam Bedesten’de resepsiyon düzenlendi.

Resepsiyona Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Meclis Başkanı Sibel Siber ve davetliler katıldı.

Genel Başkan Kudret Özersay, parti yetkilileriyle birlikte davetlileri girişte karşıladı. Ardından, konuşmalara geçildi.

İlk sözü alan Halkın Partisi Genel Sekreteri Tolga Atakan, halk odaklı, halkın iradesine dayalı, yeni nesil siyaset yapma güdüsüyle yola çıktıklarını belirterek, “Sizlerin desteği ve varlığıyla 2017’de KKTC’de halk odaklı siyaseti iktidar yapacağız” dedi.

Halkın Partisi’nin bir yıllık faaliyetleri hakkında bilgi veren Atakan, ‘Seçim dönemidir, değildir demeden, 142 köy ve bölge toplantısı yaptık, 59 sivil toplum örgütüyle ilgili ziyaretlerde bulunduk, 503 kilometre yol kat ettik” ifadelerini kullandı.

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay da, yola “temiz siyaset” diyerek çıktıklarını söyledi.

Özersay, “Temiz siyaset aslında basit görünen ama altı dolu ve güçlü bir kavram. Buradan hareket ettik. Ve çağdaş değerlere dayalı, laik, demokratik, insan haklarına saygılı hukuk devleti temelinde kendi kendini iyi yönetme temelinde, böyle bir paydada bir araya geldik.İyi ki de geldik” dedi.

Toplum yararına olacak siyaseti hedef edindiklerini vurgulayan Özersay, “Bu, noktadan hareket etmemiz bizi halkın sahiplendiği bir parti haline getirdi, bunu görmekten mutluluk duyuyorum” ifadesini kullandı.

Partinin politikalarını şekillendirirken “iyi yönetim” ve “sosyal adalet” ilkelerini temel aldıklarını da dile getiren Kudret Özersay, ‘ne iş olsa yaparım’ yaklaşımını değil ‘işin ehli yönetim’ anlayışını benimsediklerini söyledi.

Toplumun hiçbir kesimiyle menfaat ilişkisi kurmadıklarını, kurmayacaklarını kaydeden Özersay, “İrademizi hiçbir şekilde ipotek altına koymayacağız. Bu bizim için en önemli söz” açıklamasında bulundu.

Halkın Partisi’nin bu ayın sonuna doğru ilçe kongrelerini yapacağını, Ocak sonunda ise genel kongrenin gerçekleşeceğini kaydeden Özersay, “Ülke yönetiminde göreve hazırız. Makamlara değil, görevlere talibiz” dedi.

Kıbrıs konusuna açıklamalarda bulunan Kudret Özersay, dengeli ve adil bir çözüme desteklerini, desteklemeye devam edeceklerini belirtti, yapıcı tutumlarını sürdüreceklerini söyledi.

Cenevre zirvesinden net bir sonuç beklediklerini vurgulayan Özersay, “Nokta değil, virgül konursa bu süreç ancak statükoya hizmet eder” değerlendirmesinde bulundu.

Özersay, Kıbrıs Türk halkının bu topraklarda ‘kimliği var etme’ mücadelesi verdiğini de söyleyerek, “Halkın Partisi, her hal ve şartta bu mücadeleye sahip çıkacak” dedi.

Resepsiyon, canlı müzik dinletisi ve pasta kesilmesiyle sona erdi.



