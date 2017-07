Halkın Partisi Girne Trafiği İçin Çözüm Önerdi

Halkın Partisi Girne İlçe Başkanı Yusuf Avcıoğlu, Girne’de vatandaşların yaşamakta olduğu trafik çilesine son verecek alternatif kaçış yolları önerisi ortaya koydu.

Bazı askeri bölgelerin statüsünde değişiklik yapılarak Girne’de uzun süre sonra hizmete konulabilecek projelerin ihalesini ve yapımını beklemeden bir an önce trafik çilesinde bir rahatlama sağlanabileceği vurgulanan Halkın Partisi Girne İlçe Başkanlığı açıklamasında “sorunların çözümü mümkündür, vatandaşlarımızın hayatını zorlaştıran bu kötü yönetim bizim kaderimiz değildir. Yol projeleri hayata geçirilene değin oturup beklemeye gerek yoktur, alternatif kaçış yollarını bir an önce devreye sokmak gerekir” denildi.

İlçe Başkanı Avcıoğlu “Girne’de Türk Mahallesi sınırından başlayan Uluç Reis Sokak ile Girne Lefkoşa anayolunun Ciklos mevkiine bağlanan Hakkı Borataş Caddesi arasında kalan askeri birlik içerisinden geçen yolun ve Girne’de Beylerbeyi’ne (Bellapais) giden Zafer Caddesinden başlayıp Makarios’un Köşkü olarak bilinen bölgeden geçerek Girne Lefkoşa anayolunun St. Hilarion Kavşağına bağlanan bu iki yolun her türlü trafik ve seyir güvenliği standartları gözetilerek trafiğe açılması, hem Girne’ni doğusunda sürekli yoğunluk yaşanan trafiğin rahatlatılmasını hem de Girne şehir merkezinden geçilerek ulaşılan noktalara şehir merkezine girmeden ulaşılması mümkün kılınacaktır” dedi.

HP Girne İlçesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Sn. Kemal Dürüst’ün 26 Şubat 2017 tarihinde Girne Doğu Çevre Yolu yapımı konusunda yaptığı “Mayıs ayının sonu Haziran ayının başı gibi yol yapım çalışmalarına başlanacağı” açıklamasının üzerinden 4 ayı aşkın bir süre geçmesine, yine aynı açıklamada belirtmiş olduğu yolun yapımının başlangıç tarihinin üzerinden de 1 ayı aşkın bir süre geçmiş olmasına rağmen maalesef bu yol konusunda tek bir çivi bile çakılmıştır. Kaldı ki bu yolun inşasına bugün başlanmış olsa dahi projenin tamamlanması 2 yılı aşkın bir süre alacaktır. Girne’nin çarpık yapılaşma ve plansız nüfus artışıyla gelmiş olduğu noktada yıllarca beklenebilecek veya tahammül edilebilecek bir durumu kalmamıştır.

Girne Doğu Çevre Yolu Projesinin tamamlanmasını beklemeksizin bazı iyileştirici önlemlerin alınması, alternatif kaçış yollarının yaratılması elzem bir hal almıştır.

Günümüzde gerek trafiğin rahatlatılması için, gerekse üniversite yapımı gibi çeşitli projeler kapsamında gerektiğinde veya talep edildiğinde askeri bölgelerin kısmen, kontrollü veya tamamen sivil kullanıma açılabilme imkanının olduğunu görmekteyiz. Lefkoşa’da Küçük Kaymaklı bölgesiyle Çağlayan bölgesini birbirine bağlayan İsmail Beyoğlu Caddesi’nin askeri birlik içinden geçen önemli bir kısmının sivil trafiğe açılması, yine Lefkoşa’da Dereboyu bölgesinde Mehmet Akif Caddesi İle Osman Paşa Caddesini birbirine bağlayan çemberden (Pronto Çemberi) başlayıp askeri bölge içinden Kanlı Dere’nin paralelinden uzanacak olan yolun Osman Örek Caddesine çıkarılması projesi bunun en güzel örneklerindendir.

Bu bağlamda Girne’de Türk Mahallesi sınırından başlayan Uluç Reis Sokak ile Girne Lefkoşa anayolunun Ciklos mevkiine bağlanan Hakkı Borataş Caddesi arasında kalan askeri birlik içerisinden geçen yolun ve Girne’de Beylerbeyi’ne (Bellapais) giden Zafer Caddesinden başlayıp Makarios’un Köşkü olarak bilinen bölgeden geçerek Girne Lefkoşa Anayolu’nun St. Hilarion Kavşağına bağlanan bu iki yolun her türlü trafik ve seyir güvenliği standartları yanı sıra askeri güvenlik konularında da gerekli düzenlemelerin yapılması sonrası sivil araç trafiğine açılarak alternatife kaçış yollarının yaratılmasıyla özellikle Girne’nin doğusunda günün her saatinde meydana gelen trafik tıkanıklığında önemli bir rahatlama sağlanacak, böylece Lefkoşa’ya gidecek olanlar da dahil her aracın şehir merkezine girmesi zorunluluğu ortadan kaldırılarak şehir merkezinde de önemli bir rahatlama sağlanacaktır.

Halkının sorunlarını çözmek için vakit kaybetmeksizin gerekli adımlar atılmalıdır. Biz Halkın Partisi olarak bu sorunların çözümü konusunda bir vizyona sahibiz. Girne Halkına bir tek gün daha bu trafik işkencesini çektirmeye kimsenin hakkı yoktur!