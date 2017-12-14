Halkın Partisi Güzelyurt'ta adaylarını tanıttı

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay Güzelyurt’ta yaptığı konuşmada “iddialıyız, 7 Ocak ertesinde hükümeti Halkın Partisi kuracak. Biz Halkın nabzını tutabiliyoruz, 7 Ocak seçimleri ertesinde Halk, hükümeti kurma görevini Halkın Partisi’ne verecek” dedi.

Özersay Halkın Partisi’nin bu ülkeyi bize yakışan şekilde yönetme yeteneği olduğunu, bunu yapacak kapasiteye ve iradeye de sahip olduğunu vurguladı“. Konuşması sırasında Özersay “denenmişleri bir daha denemek zaman kaybetmektir. Denenmiş siyasi partileri bir daha denemeye gerek yok. Bir daha hayal kırıklığı yaşamaya gerek yok. Yeni ve adil bir düzen kuracak olan parti Halkın Partisi’dir” ifadelerini kullandı.

Tüm siyasi partiler toplantılarına Lefkoşa’da başlarken Halkın Partisi’nin aday tanıtım ve manifesto toplantısını Güzelyurt’ta yapmasının özel bir nedeni olduğunu vurgulayan HP lideri Özersay “biz buradan, Güzelyurt’tan başlıyoruz. Çünkü yıllarca bu bölge ihmal edilmiştir, yok sayılmıştır.

Oysa biz Halkın Partisi olarak bu bölgenin ve insanının bizim için ne kadar önemli olduğunu göstermek için buradan başlamak istedik” ifadelerini kullandı. HP’nin Projelerini anlattı Halkın Partisi’nin Güzelyurt’ta dün akşam düzenlediği aday tanıtım toplantısında altı ilçeden milletvekili adayı çıkan isimler Halka tanıtıldı. Halkın yoğun ilgi gösterdiği aday ve seçim manifestosu tanıtım toplantısında bir konuşma yapan Halkın Partisi Genel Başkanı Özersay, Halkın Partisi’nin göreve geldiğinde hayata geçireceği projeleri anlattı.

Özersay Halkın Partisi manifestosunda yer alan sosyal hizmetler, toplu taşımacılık, kolay sosyal edindirme, faiz yasası, özel sektör çalışanlarının mağduriyetlerinin giderilmesi, ülkede artan suçların önüne geçilmesi ve asayişin sağlanması, tarım ilacı kullanımının kontrol altına alınması, uluslararası hibelerin kullanılabilmesi için proje geliştirme birimi kurulması gibi projeleri açıkladı. Kamuda bürokrasiyi azaltacak ve israfı ortadan kaldıracak nitelikteki adımlara da değindi ve göreve gelir gelmez bunları hayata geçirme sözü verdi.