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Halkın Partisi milletvekili adayları vatandaşlarla bir araya geldi

Halkın Partisi’nin milletvekili adayları, Genel Başkan Kudret Özersay ile birlikte dün Mutluyaka ve Tuzla, bugün de Lefkoşa açık pazarı ve Küçük Kaymaklı’yı ziyaret etti…

10/12/2017

Halkın Partisi milletvekili adayları vatandaşlarla bir araya geldi
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Partiden yapılan açıklamaya göre milletvekili adayları, vatandaşların sorunlarını dinledi…

Parti Genel Başkanı Kudret Özersay, yaptığı açıklamada, halkın sorunlarına odaklanan ve halkın yaşamını kolaylaştıran projeleri hayata geçireceklerini ifade ederek, “Bu projeler hayata geçirilebilecek projelerdir. Biz Halkı dikkatle dinliyoruz ve anlıyoruz. Sorunlarını da samimiyetle çözme iradesi ortaya koyuyoruz” dedi…

ÖZERSAY: “SOSYAL HİZMETLERDEN YARDIM ALANLARIN MAAŞLARINI ASGARİ ÜCRET SEVİYESİNE YÜKSELTECEĞİZ”

Özersay, Halkın Partisi göreve geldiğinde Sosyal Hizmetler Dairesi’nden katkı alanların bugün çok yetersiz olan maaşlarını 2019 yılı başından itibaren asgari ücret düzeyine çekeceklerini de söyledi.



TAGS: Halkın Partisi
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