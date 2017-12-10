Halkın Partisi milletvekili adayları vatandaşlarla bir araya geldi

Partiden yapılan açıklamaya göre milletvekili adayları, vatandaşların sorunlarını dinledi…

Parti Genel Başkanı Kudret Özersay, yaptığı açıklamada, halkın sorunlarına odaklanan ve halkın yaşamını kolaylaştıran projeleri hayata geçireceklerini ifade ederek, “Bu projeler hayata geçirilebilecek projelerdir. Biz Halkı dikkatle dinliyoruz ve anlıyoruz. Sorunlarını da samimiyetle çözme iradesi ortaya koyuyoruz” dedi…

Özersay, Halkın Partisi göreve geldiğinde Sosyal Hizmetler Dairesi’nden katkı alanların bugün çok yetersiz olan maaşlarını 2019 yılı başından itibaren asgari ücret düzeyine çekeceklerini de söyledi.