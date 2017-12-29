Halkın Partisi'nden İskele Bölgesine Çıkarma

40 yılda 38 hükümet değişikliği ile ortaya çıkan istikrarsız durum sonucunda bölgenin yeteri kadar değer görmediğini belirten Özersay, Turizm, Sağlık, Tarım ve Hayvancılık konularında bölgenin gerçek potansiyelinin ortaya çıkarılamadığını tam, Halkın Partisi iktidarında üzerinde çalışılan projeler sayesinde Ada’nın bu güzide bölgesinde verimli bir kalkınma sağlanacağından kimsenin şüphesi olmaması gerektiğini belirtti.

Bölgede son yıllarda artan turistik tesislerin gerek bölge esnafına gelir getirici bir takım uygulamalarla, gerek ise bölge gençlerinin istihdamının sağlanması konusunda bir hassasiyetleri olduğunu belirten Özersay, tarlalardan çıkan ürünlerin bu gibi yerlerde kullanılması ile Turizm’in bu bölge için lokomotif bir sektör olacağını yazdı.

Özersay ayrıca İskele İlçesi’nin yalnız seçim zamanı hatırlandığını, bölge gençleri arasında kırsal kesim arsası dağıtımında bir eşitsizlik yaratıldığını, Parti Devleti şeklindeki mentalite ile kendi çıkar çevreleri özelinde yapılan uygulamalarla kişiler arasında bir ayrımcılık yapıldığını, Halkın Partisi’nin “Kolay Konut Edinme Projesi” ile bu ayrımcılığın ortadan kalkacağını ve gerçekten ihtiyacı olan kişilerin, tuttuğu parti gözetmeksizin uzun vadede düşük faiz oranları ile Sosyal Konut edinme hakkına ulaşacağını belirtti.

Sosyal Konut Projesi’nin bir kamu- özel ortaklığı ve yerli müteahhit şirketler aracılığı ile hayata geçeceğini anlatan Özersay, bu büyük projeler sayesinde de gençlere yeni bir istihdam kapısı araladıklarını belirtti.