Halkın Partisi'ne zehir zemberek istifa mektubu!

Halkın Partisi Lefkoşa İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Bayram Özkan, Sosyal Medya'dan yayınladığı istifa mektubuyla görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Halkın Partisi Lefkoşa İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Bayram Özkan, Sosyal Medya'dan yayınladığı mesajında Halkın Partisi'ne eşitlik, adalet ve şeffaflık ilkeleri ışığında, iltimas, listecilik ve eski siyasetin hakim olmayacağı, ideolojik temele değil, hizmete dayalı değerler doğrultusunda üye olduğunu ancak inandığı değerler dışına çıkılmasından hareketle görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Özkan açıklamasında şunları kaydetti:

"Eşitlik, adalet ve şeffaflık ilkeleri ışığında, iltimas, listecilik ve eski siyasetin hakim olamayacağı, ideolojik temele değil hizmete dayalı ve daha birçok değerler doğrultusunda inanıp üye olduğum Halkın Partisi'nden, parti içindeki çekişmelerden,

ilçe yönetimi seçimlerinden hemen önce Merkez Yürütme Organı'nın parti tüzüğüne aykırı olarak ilçe yönetimlerinden görüş almadan 56 kişinin bir gecede ilçe ve genel kurultayda oy kullanabilecekleri şekilde üyeliklerini onaylayıp usulsüzlük yapılmasından,

Lefkoşa ilçe seçiminde bilinçli olarak birilerinin birilerini aday göstermesi ve aday gösterilen kişilere oy yönlendirmesi yapıp bazı adayların önünün kesilmeye çalışılması,

207 kişinin oy kullandığı 29 Ocak tarihli olağanüstü genel kongrede 43 kişilik listenin 80 kişilik blok ve tamamen ayni sırayla tercih seçimi yapılması örgütlü hareket edilip bu liste dışındaki isimlerin seçme ve seçilme hakları elinden alındığından ve bu listenin aynı zamanda yeni Parti Meclisi'ni oluşturması sonuç olarak bu Parti Meclisi'nin şaibeli olması,

Kurultayda yaşanan bu anti demokratik olaylar daha sonuçlar okunmaya başlayalı 1 saat olmamasına rağmen divandan öne hangi adayın isminin okunacağını sıralı şekilde isimleri defalarca duymamdan,

Blok listenin olduğunu fark edip videoya çekerek suçun kanıtını yapmış olmamdan dolayı şahsıma parti içinden bazı kişiler tarafından yapılan kötü davranış ve hareketlerden,

31 Ocak tarihinde parti içinde yapılan toplantıda soruşturma komitesi kurulup araştırmasını yapacağı kararının alınması, fakat üzerinden 3 aya yakın bir süre geçmesine rağmen bu sürecin herhangi bir sonuca bağlanmaması ve kurultay sürecinden yaşanan rahatsızlığı ortadan kaldıran tatmin edici bir kararın alınmaması,

Alınan kararın sadece "bir siyaset bilimci ekip kurulup bir sonraki seçimlerde olmamasını araştırmak" olması,

Partinin siyasi yelpazenin ortasında bulunacağı, hem sağa hem de sola mesafesini koruyacağı inancına aykırı olarak demokrasi mitingi ve sonrasında sağ siyasi kesime sürekli bir eğilim içine girilmiş olması,

Parti içerisinde istenilenin istenildiği yere seçilip bir yerlere getirilebiliyor veya önünün kesilebiliyor olması ve bu gücün birilerinin erkinde olması,

İleride toplumun yönetimini elinde bulundurup umutlarını yıkma ihtimaline arşı bu erke hizmet etmek istemediğim, ilçe yönetimi içerisinde beraber çalıştığım arkadaşlarımın şahsımı "hocanın adamı" olarak görmeleri,

ilçe yönetimine ilk girdiğim tarihten itibaren fikirlerinin bu şekilde olması, yine ilçe içerisinde kurultaydan sonra farklı farklı gruplaşmaların ve mesajlaşma ortamlarının olması,

tüm inandığım değerlerin dışına çıkılmasından hareketle, 21 Ocak Cumartesi günü gerçekleşmiş olan ilçe kongresinde, seçilmiş olduğum Halkın Partisi Lefkoşa İlçe Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa ettiğimi, inandığım değerler doğrultusunda beraber hareket ettiğim arkadaşlarıma bağlılığımın getirdiği ayrı bir zorluğa rağmen söz konusu koşullarda görevimi yürütemeyeceğimi bildirerek, parti içerisinde görev aldığım çalışma grubu be katkıda bulunduğum diğer hizmetlerden de ayrıldığımı duyururum.