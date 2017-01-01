''Halkın Sesi'' için

Uzun süre gidilmemiş olsa da aklına geldiğinde bile insanın kendini rahat hissettiği yerler ve o yerler ile ilgili geride kalan yaşanmışlıklar vardır.

Doğup büyüdüğü mahalle, gittiği okul, evinin ayrı bir köşesi, ya da yaşadığı şehirde bir yer olabilir bu.

Amatör bir ‘’yazı insanı’’ olarak benim için Halkın Sesi gazetesi, Kıbrıs Türkü varoluş mücadelesi için ifade ettiği tarihi misyonun ötesinde işte böyle de bir anlam ifade eder.

Haziran 1980 yılında, daha lisedeyken o günkü Yazı İşleri Müdürü Akay Cemal’in de teşviki ile ilk yazımın çıktığı, sonrasında üniversite ve çalışmaya başladığım yıllarda yurtdışından ara ara köşe yazılar gönderdiğim gazetedir Halkın Sesi.

19 yıl ara verdikten sonra 2009 yılında tekrar köşe yazıları yazmak istediğimde aklıma gelen ilk yer yine Halkın Sesiydi.

Tekrar yazmaya başlayabilir miydim?

Hem iş yoğunluğu hem de İstanbul’da yaşıyor olmam yazmama engel olur muydu?

Sürdürebilir miydim?

İş hayatında karşılaşmaya alışık olduğumdan farklı bir hedefle karşı karşıyaydım.

İşte bu ruh haliyle sığındığım bir ‘’çatıydı’’ Halkın Sesi.

Bu çatı altında ilk günden bana uzanan eller vardı.

Onlar farkında değil ama adanın dışında bizlerin her zaman özlemini duyduğu o bize özgü mütevaziliği sergileyen içeri buyur eden ve tüm zorluklara rağmen bu görevi sürdüren İbrahim ve Ali’ye tekrar teşekkür ederim.

Teşekkür etmem gereken bir kişi daha var.

Bana bu tarihi çatı altında yazma hakkı veren, Kıbrıs Türkü adına miras kalan gazeteyi bugüne kadar tüm zorluklarına rağmen getiren Mehmet Kütük’e…

İlk konuşmamızda ‘’istediğini kişilik haklarına müdahale etmediğin ve küfür etmediğin sürece yaz Cenk’’ dediği için.

Bu tarihi çatı altında aralanan kapıdan içeri girip soluklanmanız ve kendinizi geliştirmeniz için size verilen fırsatın sizde bıraktığı etki bir ömür boyu sürer.

Her aklınıza geldiğinde bir gülümseme yayılır yüzünüze.

İşte bu duygular taşıdığım Halkın Sesi yayın hayatına son verip vermeme kararı ile karşı karşıya kaldığı haberleri beni bu yazıyı yazmaya yöneltti.

Bu vesileyle milli mücadelenin ürünü ve koskoca yürekli bir geleneğin öncüsü olan yayın organına bana yaptığı katkı için teşekkür ediyorum.

2012 yılına kadar Halkın Sesi’nde yazmaktan büyük bir gurur ve keyif aldım.

Dışında olsam da beni adaya bağladığı için.

Temennimiz Halkın Sesi için çıkan haberin paydos değil olsa olsa yeni sürdürülebilir bir yapılanmanın habercisi olmasıdır.

Perende alıp nefeslenip ileriye sıçramak için.

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Yeni yılda hayatınızda açılan her sayfanın sağlık ve huzurla dolmasını diliyorum.

Siyasetten önceliklendirme yaparak gündemi belirleme ve yaratıcı çözüm üretme ümidini kestiğimiz bu günlerde, bir yeni yıl mesajı da tüm basın mensuplarına.

2017’de Kıbrıs Türkünü doğru gündem yaratarak aydınlatacak, siyasi, ekonomik ve sosyal açıdan ileriye götürecek en etkili haber ve yazıların kaleme alınması dileğiyle.