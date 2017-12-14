Halkla İlişkiler Uzmanı Faika Yalvaç UKÜ’de öğrencilerle buluştu

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Reklamcılık ve Halkla İlişkiler Bölümü Halkla İlişkilerde Temel İlkeler dersi kapsamında PRIsland Communication Services Direktörü Faika Yalvaç, İletişim Fakültesi öğrencileriyle biraraya geldi. Ajans Press Medya Takip Merkezi’nin Kıbrıs Temsilciliği’ni de yürüten Faika Yalvaç, derste bilgi ve deneyimlerini öğrencilerle paylaştı.

Reklamcılık ve Halkla İlişkiler Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Bahar Taşeli’nin daveti üzerine derse konuk eğitmen olarak katılan Faika Yalvaç, halkla ilişkiler alanındaki teorik bilgilerin pratikte uygulamaları hakkında öğrencileri bilgilendirdi ve öğrencilerin kuramsal bilgilerini, uygulama aşamasında kullanabilmelerini sağlamak için interaktif bir vaka çalışması gerçekleştirdi. Öğrenciler tarafından çok verimli geçtiği ifade edilen dersin sonunda Faika Yalvaç, ders ortamının kendisinde farklı bir heyecan yarattığını, öğrencilerin ilgisinden ve derse katılımından dolayı çok mutlu olduğunu belirtti. Yalvaç, ayrıca derste paylaştığı deneyimlerinin geleceğin halkla ilişkiler danışmanlarına ışık tutmasını umduğunu ve yapmış olduğu katkıdan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Faika Yalvaç tarafından 2009 yılında adanın ilk halkla ilişkiler ajansı olarak kurulan PRIsland Communication Services, iletişim stratejisi, medya ilişkileri yönetimi, etkinlik yönetimi, kriz iletişimi, lider iletişimi, kurum içi iletişim, kamu ilişkileri, sponsorluk, kurumsal sosyal sorumluluk ve sosyal medya iletişimi başta olmak üzere iletişimin her alanında çeşitli kurumlara danışmanlık yapmaktadır. Halkla ilişkiler alanında akla gelen ilk isimlerden olan Faika Yalvaç, Kuzey Kıbrıs’ın en etkin halkla ilişkiler ajanslarından PRIsland Communication Services ile pek çok yerli ve yabancı firmaya hizmet veriyor.

Türkiye’de ve Kıbrıs’ta halkla ilişkiler ve iletişim danışmanlığı alanında 20 yıllık tecrübeye sahip olan başarılı iş kadını Yalvaç, bahar dönemi boyunca UKÜ’de öğrencilerle buluşmaya devam edecek.