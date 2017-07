Haluk Bilginer 'Game of Thrones'a

Milyonları ekran başına kilitleyen 'Game of Thrones' dizisinin yeni bölümü, uzun bir bekleyişin ardından izleyiciyle buluştu. Dizinin hayran kitlesini unutmayan lider e-ticaret platformu GittiGidiyor, sosyal anket servisi Poltio iş birliğiyle 10-14 Temmuz tarihleri arasında 'Game of Thrones' temalı bir anket düzenledi.



TATLITUĞ İKİNCİ

İzleyiciler, ABD yapımı diziye Türkiye'den en çok yakıştırdıkları oyuncuları seçti. İzleyicilerin 'Hangi ünlünün Game of Thrones dizisinde oynamasını isterdiniz?' sorusuna verdiği cevaplara göre; Haluk Bilginer yüzde 31 oranında oy alarak birinci oldu. Toplam 4 bin 760 oy kullanılan ankette, Bilginer'i Kıvanç Tatlıtuğ takip etti. Çetin Tekindor ise üçüncü sırada yer aldı.