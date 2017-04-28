Hamile kaldığınız tarih düşük riskini azaltabilir

Düşük, yaşlanan hücrelerden ve dalgalanan bağışıklık sisteminden kaynaklanabilir. Bazı araştırmalar, hamileliğin zamanlanmasının düşük riskini azalttığını ve sağlıklı bir bebek dünyaya getirmenyi sağladığını söylüyor.a
Düşük ile sonlanan gebeliklerin çeyreği, gebelik ilk 23 haftadayken meydana geliyor. Aşırı kilo ya da yaş gibi risk faktörleri düşük nedenleri arasında sayılabilirken, bazı genetik anomaliler de düşüğe neden olabiliyor. Ancak, düşüğün gerçek nedenleri ne yazık ki tam olarak bilinemiyor. Bununla birlikte, arka arkaya sürekli düşük yapan kadınların bunu neden yaşadıkları da tam olarak bilinmiyor.
Ancak doğruluğundan emin olunan bir şey var bu kadınlar kısır değiller; bilinen bir sağlık problemleri de yok. 12 arka arkaya düşük sonrasında gayet sağlıklı bir bebek dünyaya getiren kişiler de var. Bu durum doktorları haliyle şaşırtıyor. Araştırmalar ilk suçluları, kök hücreler arasındaki denge, yaşlanan hücreler ve bağışıklık hücreleri olarak gösteriyor.
Bağışıklık dengesizliği
Sağlıklı bir rahimde, kök hücreler endometriyal duvarın, her adet dönemi sonrasında 10 günlük süre içerisinde 10 mm’ye kadar uzamasını sağlar. Endometriyumdaki bazı hücreler ise zamanla yaşlanır, bölünmeyi bırakır ve enfeksiyonları tetiklerler. Doğal hücre öldürücüleri adı verilen bağışıklık hücreleri, bu yaşlanmış hücreleri öldürürler. Bu sürecin sonunda ise petek görünümlü bir yapı oluşur, tam da bir embriyonun içinde yaşayabileceği ebatlarda bir petek...
Ancak düşük yapan kadınlarda bir şeyler ters gidiyor. Daha önce düşük yapmış ve hiç düşüğü olmayan kadınlar arasında yapılan bir araştırma doğrudan şu bilgiyi ortaya koyuyor: Düşük yapmış olan kadınlarda döngü sonrası bulunan doğal öldürücü sayısı biraz dengesizken, düşüğü olmayan kadınlarda her ay düzenli olarak aynı sayıda hücre üretiliyor. Bunun sebebi sahip oldukları kök hücrelerin az olmasından kaynaklı olabilir. Böylelikle çok daha fazla hücre “yaşlı” statüsüne giriyor ve daha fazla doğal öldürücü hücre gerekiyor, bu da endometriyumda daha büyük delikler oluşmasına sebep oluyor. Eğer sebep buysa, bu durum bu kadınların hem nasıl bu kadar kolay hamile kalıp hem de çok çabuk düşük yaptıklarını açıklayabilir. Büyük bir endometriyum deliği embriyonun yerleşmesi için normal, ancak eninde sonunda bu yapı çökeceği için, düşük de kaçınılmaz olacak.
Ancak, doğal öldürücü hücreler arttıkça, bir kadının da doğal olarak daha az yaşlı hücresi olması, bunun da daha az kök hücre olması durumunu azaltması gerekir. Bu durum, kadınların sağlıklı bir bebek sahibi olmadan önce neden bir dizi düşük yaşadıklarının cevabı olabilir. Zamanlama, kök hücrelerin çoğalmasını ve endometriyumun ideal büyüklükte olmasını gerektirebilir. Anne adayları, rahim bebeği taşımaya hazır değilken ve henüz şartlarını hazırlayamamışken hamile kalıyor olabilirler.
Sürekli olarak düşük tehdidi olan ve daha önce düşük yapmış kadınlarda doğal öldürücü hücreleri test etmek mümkün. Hatta bu ölçümlerin sayesinde, zamanlamayı başarılı bir şekilde tutturarak sağlıklı bebekler dünyaya getirmiş anneler de mevcut. Ancak elbette ki stratejinin kanıtlanabilmesi ve tıpta uygulanabilmesi için daha fazla klinik deneye ihtiyaç var. Çünkü, düşükle ilgili çok fazla mit ve yanlış bilinen şey var.