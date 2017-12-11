Hamile sevgilisi kıyameti kopardı!

ÖZCAN DENİZ ZOR SAKİNLEŞTİRDİ

Galada Özcan Deniz'in evlilik hazırlığı yaptığı, 4,5 aylık hamile sevgilisi Feyza Aktan(25) yoktu. Ama adının geçen yıl aşk dedikodusuna karıştığı oyuncu Afra Saraçoğlu (20) vardı. Feyza Aktan, Afra'nın galaya katıldığını duyunca kıskançlık krizine girip kıyameti kopardı. Özcan Deniz müstakbel eşini zor sakinleştirdi. (Posta)



Bir dönem Özcan Deniz'in adının aşk dedikodularına karıştığı Afra Saraçoğlu ile 'İkinci Şans' filminde rol almıştı.