Hamileliğinizi rahat geçirmeniz için ipuçları

Karnınızda bir can büyürken hayatınızda her şeyi derli toplu tutmak her zaman kolay olmayabilir. Hamilelik döneminde kendinize biraz daha özen gösterirseniz bu süreçleri kolaylaştırmanız mümkün.

Hamilelik bedensel ve duygusal olarak büyük değişiklikler yaşadığınız bir dönem ama maalesef siz hamileyken de hayat devam ediyor. İşe gitmeniz, yemek pişirmeniz ve ailenizle ilgilenmeniz gerekiyor. En önemlisi de bütün bunları yaparken, kendinizi ve hayatınızı bebeğiniz için hazırlıyorsunuz.

Aşağıdaki öneriler, umarız ki stresinizi azaltmaya, zaman ve para tassarufu yapabilmenize ve içinde bulunduğunuz bu özel durumun keyfini çıkarmanıza yardımcı olur.

Gece yatmadan önce duş alın

Özellikle sabah erken kalkmanız gerekiyorsa, duşunuzu akşamdan almak size sabah uyuyabileceğiniz 45 dakika kazandırır. Bu şekilde daha fazla dinlenmiş olursunuz. Ayrıca ılık suyla vücudunuzun gevşemesi daha kolay olacağından uykuya daha rahat dalabilirsiniz.

Egzersiz yapın

Düzenli olarak yapacağınız hafif, sizi yormayan egzersizler hem enerjinizi artıracak, hem de sizin ve bebeğinizin sağlığını çok olumlu yönde etkileyecek. Egzersiz sayesinde esneyen ve güçlenen kaslarınız, daha rahat bir doğum için de size ekstra fayda sağlayacak

Patronunuzla iyi iletişim kurun

Müdürünüz ya da patronunuzla iyi bir iletişim kurmaya çalışın. Hamileliğiniz ilerledikçe iş veriminiz de ister istemez azalacaktır. Günlük olarak onunla konuşmak, sizi ve içinde bulunduğunuz durumu daha iyi anlamasına yardımcı olabilir.

Öğle tatillerinde uyumaya çalışın

Eğer iş yeriniz müsaitse, sessiz bir köşe bulup, öğle yemeklerinde yarım saat uyumanız, günü daha kolayca bitirmenize yardımcı olur.

Kendinize bakın

Manikür - pedikür yaptırın. Yüz bakımına gidin. Küvetinizi güzel kokulu köpüklü suyla doldurup, içinde rahatlayın. Her duştan sonra, karnınıza badem ya da avakado yağı gibi doğal yağlarla hafifçe masaj yapın. Hatta masajı eşinize yaptırın. Hamileliğinizde kendinize özen göstermek, her zaman olduğundan daha önemlidir. İhtiyaçlarınızı gözetin ve bunları karşılaşamak için gerekirse yardım alın.

Bebek odası için etrafınızdan destek alın

Eğer bebek odasına karar veremiyorsanız, arkadaşlarınızı evinizde toplayıp, güzel bir yemek eşliğinde bebek odası hakkında fikirlerini alıp, alışveriş için size yardımcı olmalarını isteyebilirsiniz.

Hamilelik kıyafetlerini ödünç alın

Kısa bir süre giyebileceğiniz kıyafetlere para harcamanıza gerek yok. Varsa kız kardeşinizden ya da arkadaşlarınızdan hamilelik kıyafetlerini ödünç alabilirsiniz.

Duygularınızı bastırmayın

Hamilelik duyguların yoğunlaştığı bir dönem. Bu nedenle duygularınızı açığa vurmaktan çekinmeyin. Ağlamak istiyorsanız, ağlayıp tahatlayın. Bağırmak istiyorsanız, bağırın.