Hamilelik Okulu 3. hafta programı ile devam ediyor
Chicco North Cyprus desteği ile, 8 Temmuz’da başlayacak olan Hamilelik Okulu’na davetlisiniz
21/07/2017
Hamilelik okulu, hamilelik süresince ve doğum sonrasında sizi bilgilendirecek ve aklınızdaki soruları cevaplayacak bir çok uzman seminer ile yapılacaktır.
Okulda; hamilelikte ve doğum sonrasında beslenme, hamilelik pilatesi ve nefes egzersizleri, hamilelikte güzellik ve bakım, bebek beslenmesi, anne-bebek ürünleri, jinekolog eşliğinde doğum süreçleri, psikolog eşliğinde lohusa depresyonu, ve doğum çantası hazırlama seminerleri verilecektir.
0548 867 76 66 - 0548 823 3038 numaralı telefonlardan kayıt yaptırabilir, eğitim hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz.