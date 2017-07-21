Hamilelik Okulu 3. hafta programı ile devam ediyor

Hamilelik okulu, hamilelik süresince ve doğum sonrasında sizi bilgilendirecek ve aklınızdaki soruları cevaplayacak bir çok uzman seminer ile yapılacaktır.



Okulda; hamilelikte ve doğum sonrasında beslenme, hamilelik pilatesi ve nefes egzersizleri, hamilelikte güzellik ve bakım, bebek beslenmesi, anne-bebek ürünleri, jinekolog eşliğinde doğum süreçleri, psikolog eşliğinde lohusa depresyonu, ve doğum çantası hazırlama seminerleri verilecektir.



0548 867 76 66 - 0548 823 3038 numaralı telefonlardan kayıt yaptırabilir, eğitim hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz.