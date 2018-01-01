HABER KIBRIS

Hamileyim sayın seyirciler!

Yılbaşı gecesi Abant'ta sahneye çıkan Nadide Sultan, hamile olduğu açıkladı.

01/01/2018

Hamileyim sayın seyirciler!
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Nadide Sultan, modacı Semih Doğruer’in yurt dışından getirdiği özel kumaş ve taşlarlarla tasarlattığı 5 kg ağırlığındaki elbisesini sahnede taşımakta zorlandı.

Ünlü şarkıcı, kendisini izlemeye gelenlere “Sahnede beni tek seyretmiyorsunuz. İlk defa burada açıklıyorum. Yeni yıla anne olarak giriyorum. Hayatımda ilk defa 55 kilo oldum, yakışmış mı?” diyerek, 2018 yılının ilk sürprizini yaptı.

 



TAGS: Nadide Sultan, Hamile, Yeni Yıl
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