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Hamitköy Atatürk Caddesi asfaltlama çalışması tamamlandı

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin (LTB) Hamitköy’ü ikiye ayıran ve ana arter olarak nitelendirilen Atatürk Caddesi’ni asfaltlama çalışması tamamlandı.

11/03/2018
HK

Hamitköy Atatürk Caddesi asfaltlama çalışması tamamlandı
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Lefkoşa Türk Belediyesi’nin (LTB) Hamitköy’ü ikiye ayıran ve ana arter olarak nitelendirilen Atatürk Caddesi’ni asfaltlama çalışması tamamlandı. 

Belediyeden yapılan açıklamada, özkaynaklarla yapılan ve 4 gün süren çalışmayla 1 kilometre 100 metrelik caddenin, kaldırımları, altyapısı ve asfaltı ile modern bir görünüm kazandığı belirtildi.

Açıklamada, yolun yatay trafik işaretlerinin çiziminin önümüzdeki hafta gerçekleştirileceği da kaydedildi.

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TAGS: Hamitköy, asfalt
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