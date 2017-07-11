Hamitköy barajı yakınlarında feci kaza

Hamitköy Barajı yakınlarında meydana gelen kazada alev alan araç küle döndü, vücudunda yanıklar olduğu ifade edilen araç sürücüsü Şerife Örs Özer hastaneye kaldırıldı.

Aniden büyüyen yangından kendini son anda dışarı atan araç sürücüsü Şerife Özer’in hamile olduğu da belirtiliyor. Vücudunda ciddi yanıklar var!

Polis’ten alınan bilgiye göre, saat 12:45 sıralarında, Hamitköy barajı yakınlarında çevre yolu üzerinde toprak yolda seyreden bir salon araç kontrolden çıkarak yaklaşık 10 metre derinliğinde bankete uçtu.

Alev alan aracın sürücüsü Şerife Özer (K-30) ağır yaralı olarak Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine Yoğun bakım servisinde müşahede altında alınmıştır. Şerife Özer'in vücudunda ciddi yanıklar bulunuyor.