Hamitköy'de kaza, 4 araca çarptı!
Hamitköy'de bugün öğle saatlerinde meydana gelen trafik kazasında kamyon sürücüsünün ihmali 4 araçta maddi hasar oluşmasına neden oldu.
14/03/2018
Bugün öğle saatlerinde Hamitköy'de Ali Kafalıoğlu Sokak üzerinde kullandığı GT 367 plakalı kamyon araıcnda gerekli emniyet tedbirlerini almadan kaldırıma park eden Hüseyin Kemik kazaya sebebiyet verdi.
Kamyon araç akarak LK 231, MR 985, PG 140 ve LN 794 Z plakalı park halindeki araçlara çarptı.
Kaza sonrasında yaralanma olmazken araçlarda büyük maddi hasar meydana geldi.
Soruşturma sürüyor...