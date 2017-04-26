Hamitköy’de kundaklama

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre bu sabah saat 04.00 sıralarında Hamitköy’de Murat Sokak üzerinde park halinde bulunan Hakan Orbaya’a ait DZ 621 plakalı araç üzerine meçhul şahıs veya şahıslar tarafından muhtemelen yanıcı madde dökülüp ateşe verilmek suretiyle hasara uğratılmıştır.

Çıkan yangın sonucu ayni aracın yanında park halinde bulunan Serbay Karahüseyin’e ait EN 725 plakalı araca da sirayet etmiştir. Yangın itfaye ekipleri tarafından söndürülmüş olup çıkan yangın sonucu bahse konu araçlar tamamen yanarak zarar görmüştür. Soruşturma devam etmektedir.