Hamitköy'de Uyuşturucudan 4 Kişi Tutuklandı

Hamitköy’de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi tutuklanırken, uyuşturucu satışından elde edilen çeşitli miktarlarda para ele geçirildi.

Polis Basın Bülteni’ne göre, dün 17.30 sıralarında, Hamitköy’de polis tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu, R.M’nin.(E-25) üzerinde ve kullanımında bulunan araçta yapılan aramada, yaklaşık 19 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu.

Mesele ile ilgili ileri soruşturmada, olayla bağlantısı olduğu tespit edilen M.C’nin.(E-22) üzerinde yapılan aramada yaklaşık 4,5 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanılan 700 TL nakit para bulundu.

G.T.H.’nin (E-22) R.M ile birlikte kaldıkları ikametgahta yapılan aramada; yaklaşık 254 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, üzerinde uyuşturucu kalıntısı olduğuna inanılan bir adet öğütücü ile bir adet hassas tartı cihazı, içerisinde tütün ile karışık hintkeneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan bir adet ucu yanık yarım sigara ve uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanılan 5 bin 710 TL, 850 Dolar ve 70 Euro nakit para bulunarak emare alındı.

Bahse konu şahıslar ve mesele ile bağlantısı olduğuna inanılan A.Ç.A.(E-34) tutuklandı.

Polisiye haberler...

UYUŞTURUCU MADDE TASARRUFU

Gazimağusa - Lefkoşa anayolu Güvercinlik kavşağı yakınlarında polis ekibi tarafından şüpheli görülen yol kenarında duran araç içerisinde yapılan aramada, yaklaşık bir gram ağırlığında “sentetik cannabinoid” türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu.

Mesele ile ilgili olarak araçta yolcu olarak bulunan İ.K. (E-34) ve olayla bağlantısı olduğuna inanılan U.Ö.(E-28) tutuklandı..

KANUNSUZ TABANCA VE PATLAYICI MADDE TASARRUFU

Gazimağusa’da S.A’nın .(E-28) üzerinde polis tarafından yapılan aramada, tasarrufunda iki adet tabanca, tabancalara ait iki adet şarjör ve toplam 14 adet canlı mermi bulunarak emare olarak alındı. S.A tutuklandı.

BİNA AÇMA, HIRSIZLIK VE KASTİ HASAR

Dipkarpaz’da Zafer Burnu mevkiinde faaliyet gösteren “Sea Bird” isimli işletmenin doğu kısmında bulunan işletmeye ait taş binanın kapısı P.H.(E-41) tarafından hasara uğratılarak açıldıktan sonra, mülke tecavüz edip mal sahibinin bilgisi olmaksızın burada kaldığı ve kaldığı süre içersinde de söz konusu işletmenin restoran kısmından bir adet mutfak tüpü ile muhtelif yiyecek içecek ve meyveleri çaldığı tespit edildi Söz konusu şahıs tutuklandı.

PARA KAMBİYO YASASINA AYKIRI HAREKET

Ercan Havalimanı’nda, G.S.(E-47), Para ve Kambiyo Yasası’na aykırı hareket ederek, 25,000 Euro ve 6.400 ABD doları nakit parayı yetkili makamlara beyanda bulunmadan KKTC’den çıkış yapacağı sırada tespit edildi. G.S hakkında yasal işlem başlatıldı.