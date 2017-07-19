HABER KIBRIS

Hande Ataizi mankenlere taş çıkardı

Oyuncu Hande Ataizi, ailesi ile birlikte çıktığı Bodrum tatiline arkadaşlarıyla devam ediyor.

19/07/2017

Hande Ataizi mankenlere taş çıkardı
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Amerikalı eşi Benjamin Harvey ve oğlu Leon ile beraber Ege sahillerinde stres atan Hande Ataizi, önceki gün Türkbükü'ndeki Maçakızı'nda görüntülendi.

Bir arkadaşı ile bol bol denize giren 43 yaşındaki oyuncu, düzgün ve fit vücudu ile dikkati çekti.

Gazetecilerin görüntü aldığını fark eden Ataizi, hemen elindeki havluya sarıldı. İskelenin arka kısmına geçerek görüntü vermek istemeyen oyuncunun, tüm çabaları sonuçsuz kaldı.



TAGS: Hande Ataizi, Bodrum, tatil,
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