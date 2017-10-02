Hande Erçel yılın aşk skandalını patlattı!

Hande Erçel’in yeni sevgilisi Mehmet Dinçerler’le eski aşkı Ekin Mert Daymaz sıkı dost çıktı. Daymaz’ın güzel oyuncuyla aşk yaşamaya başlayan Dinçerler’e ‘kardo’ dediği videosu şaşkınlık yarattı.

Takvim'de yer alan habere göre güzel oyuncu Hande Erçel'le genç işadamı Mehmet Dinçerler'in aşkında ilginç detay! Oyuncu Ekin Mert Daymaz'la 2 yıllık ilişkisini Mayıs'ta sonlandıran Erçel'in yeni sevgilisinin eski aşkıyla sıkı dost olduğu ortaya çıktı. Herkesi şoke eden bu ayrıntı ise geçtiğimiz yıl 2 Aralık'ta 26 yaşına giren Daymaz'a hayranlarının hazırladığı doğum günü videosuyla aydınlandı. Bir kahve zincirininCEO'su olan Mehmet Dinçerler, yakın dostunun doğum gününü videoda "Kardo! Sevenlerin sana videoyla böyle güzel bir sürpriz yapmak istemiş, buna beni de dahil etmiş. Nice mutlu yıllara. Seni seviyorum" sözleriyle kutlamıştı.