Hande Yener: Saçımı kestirip erkek mi olmam lazım?

44 yaşındaki şarkıcı Hande Yener, Hadi Be adlı radyo programına konuk oldu. Program sunucusunun, “Bu zamana kadar neden Eurovision‘a gitmediniz?” sorusuna Hande Yener, ilginç bir cevap verdi. Yener, “Ben zamanında çok istedim hatta teklif bile götürdüm. Gitmek için projem hazırdı. Çok sıkı bir çalışmayla inanılmaz bir şov sunacaktım ama olmadı. Eurovision'a gitmem için saçımı kestirip erkek mi olmam lazım?” dedi.