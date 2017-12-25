Hande Yener: Saçımı kestirip erkek mi olmam lazım?
Şarkıcı Hande Yener, Best Fm’de yayınlanan bir programa konuk oldu. Farklı tarzıyla adından sıkça söz ettiren Yener, birbirinden samimi ve özel açıklamalarda bulundu.
25/12/2017
44 yaşındaki şarkıcı Hande Yener, Hadi Be adlı radyo programına konuk oldu. Program sunucusunun, “Bu zamana kadar neden Eurovision‘a gitmediniz?” sorusuna Hande Yener, ilginç bir cevap verdi. Yener, “Ben zamanında çok istedim hatta teklif bile götürdüm. Gitmek için projem hazırdı. Çok sıkı bir çalışmayla inanılmaz bir şov sunacaktım ama olmadı. Eurovision'a gitmem için saçımı kestirip erkek mi olmam lazım?” dedi.