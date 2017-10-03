Hande Yener'den Demet Akalın'a: Şu görgüsüzle beni kıyaslamayın!

Demet Akalın ile Hande Yener arasındaki gerilim artarak devam ediyor... Birbirlerine yönelik sert ve göndermeli beyanatlarda bulunan ikiliden Yener, bu kez rakibini Twitter'dan hedef aldı.

Bir takipçisinin başlattığı “Hande Yener mi Demet Akalınmı?” anketine ateş püsküren Hande Yener, yazdıklarıyla şoke etti.

Ünlü şarkıcı, Akalın için, "Bu vicdansız tiple neyin testini yapıyorsunuz? Beni kıyaslamayın artık şu görgüsüzle yeter! Ses desen? Karakter desen? Neyin reklamı bu" tweetini yazdı.