Hangi Parti Kaç Milletvekili Çıkardı?

Yüksek Seçim Kurulu'nun açıkladığı ilk resmi sonuçlara göre, UBP 22, CTP 11, HP 9, DP 3, YDP 3, TDP 2 milletvekilini meclise sokmayı başardı.

Oylar sayılmaya devam ediyor...

KKTC MİLLETVEKİLLİĞİ SEÇİM SONUÇLARI…AÇILAN SANDIK SAYISI 144: UBP 37.40, CTP 19.75, HP 15.69

KKTC’de bugün yapılan Milletvekilliği Erken Genel Seçimi’nde oy sayımı ve sonuçların açıklanmasına devam ediliyor.

190 bin 553 seçmenin ve 719 sandığın bulunduğu seçimde Yüksek Seçim Kurulu (YSK), mühür ve karma oyları birlikte değerlendirerek açıklama yapıyor. Bu nedenle sonuçların web sitesi üzerinden yayımlanması daha uzun zaman alıyor.

YSK’nın web sitesinden yayımlanan sonuçlarda, KKTC genelinde açılan 144 sandığa göre partilerin ve bağımsız adayların aldıkları oy oranları yüzdelik olarak şöyle:

UBP: 37.40

CTP: 19.75

HP: 15.69

YDP: 9.79

DP: 7.80

TDP: 6.66

MDP: 0.12

TKPYG: 2.70

BAĞ: 0.09