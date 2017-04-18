Hangi Yağlar Kilo Vermeye Yardımcı Oluyor?

Uzmanların açıklamalarına göre bitkisel ve deniz kaynaklı esansiyel yağ asitleri sağlıklı bir yaşama katkı sağlarken, beslenme ve egzersizden alınacak sonuçları olumlu yönde etkiliyor.

En önemli enerji kaynakları arasında yer alan yağların sağlık için ne kadar gerekli olduğu zaten biliniyordu. Bitki, meyve ve tohumlardan Cold Press yöntemi ile %100 doğal olarak üretilen yağların faydaları da bilimsel olarak kanıtlanmış durumda.

Neden Cold Press Yağlar Tercih Edilmeli?

Vücudumuzun üretemediği ve dışarıdan almamız gereken maddeler esansiyel (elzem) olarak adlandırılıyor. Cold Press (soğuk pres) yöntemi ile hiçbir ısıl ve kimyasal işlem uygulanmadan elde edilen yağlarda Omega 3 ve Omega 9 gibi esansiyel yağ asitleri doğal olarak yağa geçiyor. Uzmanlar tarafından Cold Press yağları güvenle kullanmak için mutlaka eczanelerde yer alan, GMP (Good Manufacturing Practices / İyi Üretim Uygulamaları) standartlarında üretilen ürünleri almak gerekliliği vurgulanıyor.

İşte Yağların Faydaları;

1. METABOLİZMAYI HIZLANDIRMAK VE YAĞ YAKIMI: ASPİR YAĞI

Esansiyel doymamış yağ asitlerini yüksek miktarda içeren aspir yağının, hipolipidemik yani yağ seviyesini azaltıcı etkisi bulunuyor. Aspir Yağı içeriğindeki CLA (Conjugated Linoleic Acid / Konjuge Linoleik Asit) yağ depolanmasını azaltmaya yardımcı olduğu için günümüzde diyet ve egzersiz programlarına Aspir Yağı eklenebiliyor.

2. İNSÜLİN DİRENCİ: ÇÖREK OTU YAĞI

Esansiyel yağ asitleri içeriği açısından zengin olan Çörek otu yağı bağışıklığı güçlendirmeye destek sağlarken insülin direncine karşı da kullanılabiliyor. Elde edilen araştırmaların sonuçları, çörek otu yağı kullanımının ayrıca bahar aylarında herkesin kabusu olan alerjik rinit (saman nezlesi) tedavisinde burun tıkanıklığı, burun kaşıntısı, burun akıntısı ve hapşırma ataklarını da azaltabileceğini gösteriyor.

3. ENERJİ/PERFORMANS DESTEĞİ: RÜŞEYM YAĞI

Başta çalışanlar, öğrenciler ve sporcular olmak üzere herkes yoğun temponun içerisinde kimi zaman gereğinden fazla yorgunluk hissediyor. Buğday tanesinin embriyo kısmı olan rüşeym, beslenme için gerekli tüm enerji ve besin kaynaklarını bünyesinde barındırıyor. Çok değerli bir yağ olan rüşeym yağının elde edilmesi oldukça zor. Yapısında A ve D vitaminlerini doğal olarak bulundurmasının yanı sıra E vitamini oranı da çok yüksek olan Rüşeym yağı yaşlanma etkilerini geciktirmeye ve vücut direncini artırmaya yardımcı oluyor. Yağda çözülen vitaminleri içermesi nedeniyle de antioksidan özelliğe sahip rüşeym yağının yorgunluk giderici olarak da kullanılabileceği söyleniyor. Rüşeym yağı yüksek enerji gereksinimi olan kişilerin fiziksel performansını artırmaya destek olduğu için sporcular, sınava hazırlanan gençler ya da yoğun tempoda çalışan, genel yorgunluk problemi olan kişilerin günlük besin programlarına dahil edilebiliyor.

4. METABOLİK SENDROM: CHIA TOHUMU YAĞI

Metropol insanının tüm özelliğini taşıyan yani masa başında uzun saatler geçiren, beslenmesine dikkat edemeyen, yüksek kalorili beslenen ve yoğun stres altında olan kişiler “metabolik sendrom”a bir adım daha yakın durumda. Modern yaşam hastalığı olarak tanımlanan “metabolik sendrom”, insülin direnciyle başlayan, abdominal obezite (karın bölgesi yağlanması), glukoz intoleransı, diyabet, dislipidemi (kan yağlarının olması gerektiğinden fazla miktarlarda bulunması), hipertansiyon ve koroner arter hastalığı gibi hastalıkların birbirine eklenmesiyle ölümcül sonuçlara yol açabilecek kadar tehlikeli. Yapılan çalışmalar Chia tohumu yağının metabolik sendroma karşı tedavide destek sağladığını gösteriyor.

5. TERMOJENİK ETKİ: HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI

Hindistan cevizi yağının yapısında MCT (Middle Chain Triglyceride / Orta Zincirli Trigliserid) bulunuyor. Yapılan çalışmalarda MCT’nin dayanıklılık ve egzersiz performansını artırdığı, vücut metabolizmasını hızlandırdığı görülmüş durumda. Ayrıca hindistan cevizi yağının enerji tüketimini artırdığı ve termojenik etkisi olduğu bildirilmektedir. Hindistan cevizi yağı yine MCT içeriğinden dolayı lipid malabsorpsiyon (yağ emilim bozukluğu) problemi olan hastalarda da dahilen kullanılabiliyor.

Hindistan cevizi yağı ayrıca son dönemin en popüler güzellik destek ürünleri arasında yer alıyor. Hoş kokusu ile dünya çapında doğal kozmetik ürünü olarak kullanılan Hindistan Cevizi Yağı saç ve cilt başta olmak üzere baştan aşağı güzelleşmeye doğal olarak yardımcı oluyor. Hindistan cevizi yağı yapısında bulunan laurik asit sayesinde saç gövdesine ulaşabildiğini, böylece yıpranmış saç uçlarına bakım yaparak yumuşak ve parlak bir görünüm kazanmasına yardımcı olabiliyor.

6. BİTKİSEL OMEGA 3 KAYNAĞI VE KABIZLIK: KETEN TOHUMU YAĞI

Cold pressed keten tohumu yağı bitkisel Omega 3 yağ asidi olan alfa-linolenik asit (ALA) açısından zengin bir kaynaktır. Cold Press Keten Tohumu yağı vejetaryenler ve balık yağı tüketemeyenler için iyi bir bitkisel Omega 3 kaynağıdır ve zihinsel gelişimi destekler. Keten Tohumu Yağı ayrıca kabızlık problemlerini önlemeye destek olarak da kullanılabilmektedir. Kabızlık problemi yaşayan kişilerin 4 tatlı kaşığı Cold Press Keten tohumu yağını 1 kase yoğurda ekleyerek, günde bir kez olmak üzere, bir hafta boyunca tüketmeleri önerilmektedir.