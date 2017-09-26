Hapse girmek için çok zeki

Popüler arkadaşlık uygulaması Tinder'da tanışarak sevgili olduğu erkek arkadaşını kavga sırasında ekmek bıçağı ile bacağından bıçakladıktan sonra üzerine çeşitli nesneler fırlattı. 5 ay önce yargılanmasına başlayan Oxford Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi 24 yaşındaki Lavinia Woodward, 4 ay önce tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

Oxford Kraliyet Mahkemesinde görülen davada hakim dün nihai kararını açıkladı. Cerrah olmak istediğini söylediği genç kızın 18 aylık hapis cezasını akademik geleceğinin parlak olduğu gerekçesiyle erteleyen hakim, Lavinia'nın hayatının böyle bir döneminde hayatla bağlarının kopmaması gerektiğini de gerekçeye ekledi.

Göz yaşlarına boğuldu

Hakimin kararımı duyduktan sonra göz yaşlarına boğularak "Teşekkür ederim" diye haykıran genç kız, duruşma salonundan çıkarken objektiflere gülen yüzüyle yansıdı. Hakim ayrıca, saldırıyı gerçekleştirirken uyuşturucu etkisi altında olan Lavinia Woodward'ın İtalya'nın Milano kentinde yaşayan annesiyle, uyuşturucudan uzak bir ortamda kalmasını kararlaştırdı. Woordward'ın avukatı da genç kızı "zor bir dönemden geçtiği ve erkek arkadaşı tarafından istismara uğradığı" gerekçesiyle savunmuştu.