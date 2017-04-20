Haravgi: “İki Lider Bugün Yönetim, Ekonomi ve AB’yi Görüşüyorlar”

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in Kıbrıs sorununun çözümü çerçevesinde bugün yapacakları görüşmede, Türkiye’nin gündeme getirdiği iddia edilen Türkiye vatandaşlarına Kıbrıs sorununun çözümü sonrasında dört özgürlüğün tanınması talebinin de ele alınacağı iddia edildi.

Fileleftheros gazetesi, “Dört Özgürlük Ana Konu – Bugünkü Görüşme Mustafa Akıncı İçin Niyet Testi” başlıkları altında verdiği haberinde, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in çözüm müzakereleri çerçevesinde bugün bir araya geleceklerini belirtirken bugünkü görüşmenin Akıncı’nın niyetlerine ilişin bir sınav niteliği taşıdığını iddia etti.

Gazete, bugünkü görüşmenin gündeminde yönetim, AB ve ekonomi konularının yer almasında uzlaşıldığını ancak ilk iki konu olan yönetim ve AB konularının, Türkiye vatandaşlarına dört özgürlüğün tanınması talebiyle de ilişkili olduğunu öne sürdü.

Haberde, Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis’in dün Rum müzakere heyetiyle bir toplantı gerçekleştirdiği ve toplantıya, ortaya çıkan önemli hukuki unsurları değerlendirmesi amacıyla Rum Başsavcısı Kostas Kliridis’in de katıldığı belirtilirken toplantıda, müzakereciler Andreas Mavroyannis ve Özdil Nami’nin gerçekleştirdikleri üç görüşmenin “herhangi olumlu bir mesaj vermediği” sonucuna varıldığı iddia edildi.

Gazete ayrıca, Kıbrıs Türk tarafının dönüşümlü başkanlık talebinden geri adım atmadığını ve Akıncı’nın geçmişte, diğer konularda ilerleme sağlanması için bu talebin karşılanmasını istediğini de öne sürdü.

Öte yandan Rum Hükümet Sözcüsü Nikos Hristodulidis, Akıncı-Anastasiadis diyaloğundan olumlu sonuç çıkmasını umut ettiğini söyledi.

Habere göre Hristodulidis, sürecin nereye gittiğine ilişkin daha net bir görüntü elde edilebilmesi adına bugünkü görüşmenin bitimine kadar sabırlı olunması gerektiğini de ifade etti.

Rum Ulusal Konseyi’nin pazartesi günü yapacağı toplantının Mustafa Akıncı’nın müzakere masasına geri dönmesi sebebiyle gerçekleştirileceğini belirten Hristodulidis, Anastasiadis’in Türkiye’deki referandumu da göz önünde bulunduracağını, bu yüzden bu konunun da toplantıda gündeme gelmesini beklediğini vurguladı.

Gazete Hristodulidis’in ayrıca, bazı çevrelerin Kıbrıs sorununda izlenen stratejinin değiştirilmesi gerektiği yönündeki söylemlerini de değerlendirdiğini ve “bu tür söylemleri uzun zamandan beridir her gün duyduklarını ancak bu açıklamaları yapanların hiçbir zaman belirli bir strateji önerisinde bulunmadıklarını” söylediğini aktardı.

Politis gazetesi ise konuya ilişkin haberini “Müzakerelerde de Belirsizlik Havası – Lider Bugün Eide’siz – Uyuşuk Başlangıç” başlıkları altında manşet ve iç sayfalarında yansıttı.

Gazete, Türkiye’deki referandumun sonucunun, Kıbrıs’taki taraflar ve BM’nin umut ettiği net mesajları vermediğini iddia ederek bugünkü görüşmenin ise tarafların birbirlerinin niyetlerini ölçme şeklinde geçmesinin beklendiğini yazdı.

Haberde, BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide’nin bugünkü görüşmeye katılmayacağı, adaya pazartesi döneceği de vurgulandı.

Öte yandan AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu, bugün başlayacak müzakerelere ilişkin endişesini dile getirerek karşılıklı yapılan açıklamaların iyimser mesajlar vermediği iddiasında bulundu.

Haber göre, Rusya’da düzenlenen bir ekonomik forma katılmak amacıyla bu ülkeye hareket etmeden önce havaalanında yaptığı açıklamada Kiprianu, bugün başlayacak müzakerelere ilişkin endişeli olduğunu gizlemeyeceğini, liderlerin görüşmeye en üst düzeyde hazırlanmış olarak gitmelerini ve anlaşmaya varma olanağını yaratmak için işbirliği yapmalarını umut ettiğini söyledi.

Diğer gazeteler ise konuya ilişkin haberlerini şu başlıklarla yansıttılar:

Alithia: “Navtex Aracılığıyla Özlü Müzakereler – Başkan Anastasiadis ve Mustafa Akıncı Bugün Yeniden Başlıyorlar”

Haravgi: “İki Lider Bugün Yönetim, Ekonomi ve AB’yi Görüşüyorlar”

Simerini: “Soğuk Ortamda Görüşme”