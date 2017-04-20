Hareketli yaşam felç riskini azaltıyor

Felç vakalarının önlenmesi ve başarılı rehabilitasyon döneminin geçirilmesi için hareketli bir yaşam modelinin benimsenmesi gerektiğini belirten Prof. Karaduman, "Aktif olmalıyız, aşırı kilodan kaçınmalıyız, eğer tansiyon hastasıysak ilaçlarımızı düzenli almalıyız" dedi.

Felç riskinin düşürülmesinde hareketli bir yaşam modelinin önem taşıdığını bildiren Hacettepe Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümünden Prof. Dr. Ayşe Karaduman, Trakya Üniversitesi tarafından düzenlenen "İşlevsellik, Yeti Yitimi ve Sağlığın Uluslararası Sınıflandırılması ve Nörolojik Fizyoterapi" konulu konferansta inme rahatsızlıklarının Türkiye’de ve dünyada oldukça sık görüldüğünü söyledi.



Felcin, hareket bozukluğuna neden olan merkezi sinir sisteminin dolaşım bozukluğu sonucu ortaya çıktığını belirten Karaduman, bu rahatsızlıkların kırklı yaşlardan sonra görülme olasılığının daha yüksek olduğunu ifade etti.



FELÇ VAKALARINDA REHABİLİTASYON ÇOK ÖNEMLİ



Felç vakalarına karşı çeşitli önlemler alınabileceğini aktaran Karaduman, "Aktif olmalıyız, aşırı kilodan kaçınmalıyız, eğer tansiyon hastasıysak ilaçlarımızı düzenli almalıyız. Doktor kontrollerimizi ihmal etmemeliyiz. Ama yine de başımıza böyle bir hadise geldiği zaman yapılacak şey rehabilitasyon süreçlerini başlatmaktır. Bu bir an önce yapılmalıdır ve bunda gecikmemek gerekir. Zira inmeler hareket bozukluklarına yol açar ve bu bozukluklar da zamanında müdahale edilmezse, iyi bir fizyoterapi programıyla hastalar takip edilmezse, hastaların engellilikleri veya özürlülükleri giderek artacaktır. Bu da bir yandan bakım sorunları bir yandan sağlık sorunları, toplumun ve bireyin yükünü paralel olarak da sağlık maliyetlerini arttıracaktır” diye konuştu.



"GİDEREK HAREKETSİZLEŞEN BİR TOPLUM OLMAYA BAŞLADIK"



Tedavi sürecinde fizyoterapistlerin önemli rol oynadığını da vurgulayan Karaduman, "Gerek inmeden sonraki ilk dönemde gerekse ilerleyen zamanlarda, evde bakım aktivitelerinde mutlaka fizyoterapistlerin yer alması gerekir. Bir diğer yandan da inmelerin engellenmesinde fizyoterapistlerin çok önemli bir yeri var. Toplumdaki hareket alışkanlıklarını arttırmaya yönelik olmalıdır. Giderek hareketsizleşen bir toplum olmaya başladık. Bunda ekran etkinliklerinin çok önemli bir payı var. Biz fizyoterapistler olarak bunun altını özellikle çizmek istiyoruz ve diyoruz ki ne olur harekete geçin" ifadesini kullandı.