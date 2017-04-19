Gündeme bomba gibi düşen Başbakan Özgürgün hakkındaki Ombudsman Raporu’nun ardından LTB Başkanı Harmancı, göreve geldiği günden bugüne belediyeyi temsilen kendisi ve meclis üyelerinin yaptığı tüm yurtdışı ziyaretlerinin finansmanı konusunda açıklama yaptı

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, Ombudsman Emine Dizdarlı’nın Başbakan Hüseyin Özgürgün’nün kızının mezuniyetine devlet kaynaklarıyla gitmesinin raporlaştırılması ve toplum vicdanının rahatsız olduğunu açıklamasının ardından belediyeyi temsilen kendi ve belediye meclis üyelerinin katıldıkları tüm yurt dışı ziyaretlerine kendi imkanlarıyla gittiklerini açıkladı.

Harmancı sosyal medya aracılığıyla yaptığı açıklamada göreve geldiklerinden beridir tüm yurt dışı ziyaretlerinde belediye bütçesinden bir kuruş bile almadıklarını belirtti.

Harmancı sosyal medyadan duyurdu

Lefkoşa Belediye Başkanı Mehmet Harmancı, Ombudsman Emine Dizdarlı’nın Başbakan Hüseyin Özgürgün’ün yurt dışı ziyareti ile ilgili raporunun ardından bir açıklama yapma ihtiyacı doğduğunu belirtti.

Harmancı: Bilet ve konaklamaları kendimiz ödedik

Harmancı, bugüne kadar konuyu dile getirmediklerini ifade ederek göreve geldiğinden bugüne kendisi ve belediye meclis üyelerinin, belediyeyi temsilen katıldıkları tüm yurtdışı seyahatlerini bilet ve konaklama da dahil kendi olanaklarıyla karşıladıklarını belirtti.