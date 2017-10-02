Harmancı: Çarklar nihayet dönmeye başladı

"Lefkoşa'nın 150 milyon TL'sinin kaybolup, en az 10 yılının çalınmasına sessiz kalan" bir kesimi hedef alan Mehmet Harmancı, çarkların nihayet dönmeye başladığını belirterek, "o kesime" seslendi:

YILLAR SONRA İLK: Lefkoşa Belediye Başkanı Mehmet Harmancı, henüz daha ekonomik yatırımlara ulaşacak bütçeyi oluşturamasalar da Lefkoşa’nın idamesini sağlayacak bir bütçe yarattıklarını belirtti. Harmancı 2017’de yıllardan sonra ilk kez 19 milyonluk yatırımın 9 buçuk milyonunun kendi öz kaynaklarından karşılayacaklarını söyledi

EN AZINDAN SUSSUNLAR: Harmancı: Lefkoşalının hayatından 10-15 yıl çalanlar şimdilerde yine konuşmaya başladı. Belediyeyi bu duruma sokmasalar 9 buçuk milyonluk projeler yerine 50 milyonluk projelerden bahsedecektik. Taş taş üstünde bırakmayanların bıraktığı enkazdan biz sağlam tuğla arayıp üzerine koyarak bir bina yaptık. Bunu yapanlar en azından sussunlar

DÜZLÜĞE ÇIKTIK, SIRA VİTES ARTIRMADA: Harmancı: Belediye artık düzlüğe çıktı. Belediyenin makinesini işlettik, birinci ve ikinci vitesi de attık. Artık daha yüksek viteslere çıkıp önümüze bakmamız gerek. Bana göre bu vites artırımı için 2020’li yıllar hiç de yanlış tarihler olmaz

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, Lefkoşa’nın geçmiş yıllarda milyonlarca lirasını heba edenlerin yeniden seçim döneminin gelmesiyle konuşmaya başladığını ifade ederek “Lefkoşalının en az 10-15 yılını çalanlar yine konuşmaya başladılar. Taş taş üstünde bırakmayanların bıraktığı enkazdan biz sağlam tuğla arayıp üzerine koyarak bir bina yaptık. Bunu yapanlar en azından sussunlar” dedi.

Harmancı, göreve gelmeden mali yönden ne söyledilerse yaptıklarını ifade ederek, “evet halen daha tam olarak ekonomik bütçeyi yaratamamış olabiliriz ama en azından artık belediye Lefkoşa’nın idamesini sağlayacak bütçeye kavuştu” dedi.

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, Havadis’e LTB’nin dönüşüm sürecini ve ciddi mali sorunlardan bugünlere nasıl geldiğini anlattı.

Bertuğ Topal'ın haberinin tamamı Havadis'te