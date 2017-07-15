Harmancı: Metehan tesislerinin LTB’ye devredilmemesi siyasi bir cinayet

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, “Bölge Bölge Lefkoşa” toplantıları kapsamında Metehan Bölgesi’nde Kemal Küçük Parkı’nda yurttaşlarla buluştu.

LTB’den verilen bilgiye göre, LTB Asbaşkanı, bazı meclis üyeleri, Metehan Muhtarı Emine Davutoğlu ve belediye yetkililerinin de hazır bulunduğu toplantıya, bölge sakinleri katılım gösterdi.

“ECVET YUSUF’TA ÇALIŞMALAR 24 TEMMUZ’DA BAŞLIYOR”

LTB’de ve şehirde rutine ilişkin sıkıntıların kalmadığını ifade eden Başkan Harmancı büyük projeler için yatırım gerektiğini ve bu konuda çalışmalar yapıldığının altını çizdi. Harmancı, devam eden projelerin en önemlilerinden biri olan, şehrin kalbi konumundaki Şht. Ecvet Yusuf Caddesi’nin toparlanması ile ilgili projenin 2018 yılının Nisan ayında tamamlanmasının hedeflendiğini ve ilk etap çalışmalarına 24 Temmuz’da başlanacağını kaydetti.

“AÇIK PAZAR PROJEMİZ İLERLİYOR”

Açık Pazar projesi ile ilgili de bilgi veren Başkan Mehmet Harmancı, projenin ilk etap çalışmalarının Ağustos ayında biteceğini belirtti.

Başkan Harmancı, K.Kaymaklı’daki Özker Özgür Caddesi’nde yer alan projenin bittiğinde 10 dönüm arazi üzerinde modern bir tesis olacağının altını çizdi.

“MARMARA’YA YENİ KÖPRÜ…”

Harmancı, bu kapsamda Marmara Bölgesi’nde de yeni bir köprü ihalesi bağladıklarını vurguladı. Harmancı, Bixi Kola’nın arkasıyla Başbakanlık arasını bağlayacak köprünün yapımının 4 ay gibi kısa bir sürede tamamlanarak hizmete sunulacağını belirtti.

ASFALTLAMA, PEYZAJ VE TEMİZLİK

Şehrin peyzajına yönelik de çalışmaların sürdüğünü söyleyen Harmancı, bu kapsamda da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’nda yeni bir peyzaj çalışması yapıldığını söyledi. Harmancı, bu çalışmaların da Ekim ayında kendini göstereceğini ifade etti.

Harmancı, asfalt çalışmaları konusunda da yurttaşları bilgilendirdi. Gazeteci Hasan Tahsin Caddesi’nde yol tamir çalışmasının tamamlandığını ifade eden Başkan Harmancı sırada Öğretmenler Caddesi olduğunun altını çizdi.

Bölgesel temizlik konusunda da bilgi veren Harmancı rutin olarak her yıl bölgesel temizliğin yapıldığını, bu kapsamda Metehan Bölgesi’nin tamamlandığını ve Temmuz sonunda da Şehit Çocuğu Arsaları olarak tanımlanan alanda temizliğin sonlandırılacağını ifade etti.

Harmancı, “şehit çocuğu arsaları” diye tanımlanan bölgede yürüyüş ve bisiklet yolu ihalesine çıkılacağını kaydederek, projenin yaklaşık 5 km’lik bir alanı kapsayacağını söyledi.

“METEHAN TESİSLERİNİN LTB’YE DEVREDİLMEMESİ SİYASİ BİR CİNAYET”

Metehan Spor Tesisleri’nin yapımı için gerekli paranın büyük bir bölümünün LTB tarafından karşılandığını kaydeden Harmancı, günün sonunda tesisin LTB’ye devredilmemiş olmasını ülkede işlenmiş “siyasi bir cinayet” olarak nitelendirdi.

Çeşitli belediyelere istedikleri yerlerin devredildiği ancak LTB’ye bugüne kadar talepte bulunduğu tek bir yerin dahi verilmediğinin altını çizen Harmancı, Gezi Treni projesi için getirmiş oldukları araca bile T izninin verilmediğine vurgu yaptı.

“SU PROTOKOLÜ BELEDİYELERİN BU ALANA YATIRIMINI DURDURDU”

KKTC ile TC hükümeti arasında 2016 yılında imzalanan Su, Kanalizasyon ve Yağmur Suyu anlaşması nedeni ile bugün ülke genelindeki hiçbir belediyenin bu alanlarda büyük ölçülerde yatırım yapamadığını ifade eden Harmancı, bu anlaşma ile birlikte su ve kanalizasyon alanında yapılan tüm yatırımların günün sonunda özele devredileceğini söyledi.

Bölgenin en büyük sıkıntısının Şehit Çocuğu Arsalarındaki kanalizasyon problemi olduğunu ifade eden Harmancı, özele devredilecek olmasına karşın LTB olarak bu konuda üzerlerine düşün görevi yerine getirmeye hazır olduklarını söyledi.

Bölgenin en önemli bir diğer sorunun da su seviyesinin yüksekliği olduğunu söyleyen Başkan Harmancı, sorunu çözmek adına suyun dereye taşınacağını belirtti.

LTB’nin yaptığı çalışmalar sonucunda bugün patlaklarda büyük oranda azalma olduğunu, Lefkoşa genelindeki 5 noktada suyunun basıncının kontrol edilebilir bir noktaya geldiğini ifade eden Başkan Harmancı, söz konusu çalışmalar için 500 bin TL’lik bir yatırım yapıldığını söyledi.

LTB Başkan Harmancı, doğru imar uygulamaların yapılabilmesi için şehir planlama yetkisinin belediyelere devredilmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.