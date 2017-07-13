Harmancı: Yatırım kalemimiz en yüksek rakama ulaştı

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, “Bölge Bölge Lefkoşa” toplantıları kapsamında Sancaktar Kalebey Parkı’nda Ortaköy’deki yurttaşlarla buluştu.

LTB Asbaşkanı, bazı meclis üyeleri, Ortaköy Muhtarı Faik Taşel ve belediye yetkililerinin de hazır bulunduğu toplantıya, bölge sakinleri yoğun katılım gösterdi.

Başkan Harmancı, geçtiğimiz yıla göre daha rahat ve daha güler yüzlü bir şekilde toplantıya geldiğini, çünkü LTB’nin ekonomik durumunun geçtiğimiz yıla göre çok daha iyi bir noktada olduğunu belirtti.

Bankalara olan borçların yüzde 65, müteahhitlere olan borçların da yüzde 70 oranında azaldığını vurgulayan Başkan Harmancı, göreve geldiği ilk günden itibaren sıkı ve etkin mali bütçe disiplini ile bunu başardıklarını ve böylece belediyenin hareket kabiliyetini, öz kaynak yatırım imkanını arttırdığının altını çizdi.

Geçmiş dönemlerden kalan ve yıllarca ödenmeyen İhtiyat Sandığı, Sosyal Sigorta ve vergi borçlarının faiz nedeni ile arttığına dikkat çeken Başkan Harmancı, bunun için yasal çözüm şeklinin 20 yıla yayılacak bir ödeme takvimi oluşturulması olduğunu belirtti.

LTB’nin geldiği noktayı ekonomik bir veri paylaşarak aktaran Başkan Harmancı, 19 milyon TL’ye ulaşan yatırım kalemlerinin 9 milyon TL’sinin belediyenin öz kaynaklarından oluştuğunu, bunun da 2008 yılından sonra LTB tarihinde ulaşılan en yüksek rakam olduğunun altını çizdi. Başkan Harmancı, bunu kendi görev süresinde yapmasından ötürü Lefkoşa ve Lefkoşalılar adına büyük mutluluk duyduğunu belirtti.

Daha önceki yıllarda kamuoyunu meşgul eden “Personel maaşları ödenecek mi” sorularının kendi görev süresinden beridir artık sorulmadığına işaret eden Başkan Harmancı, “Çok zor şartlarda umutsuz dönemler geride kaldı. Dünü kaybettik ama yarınımız aydınlık, Lefkoşa artık ayağa kalkıyor” dedi.

Ortaköy özelinde LTB’nin yürüttüğü çalışmalar konusunda da bilgiler veren Başkan Harmancı, bunun devamında önemli bir bilgi daha paylaştı ve 2012 yılından bu yıla Ortaköy’den gelen haşere, çevre ve temizlik şikâyetlerinde sürekli düşen bir grafik yakalandığını belirtti.

Başkan Harmancı, bölgenin en önemli ulaşım güzergâhı olan Gazeteci Hasan Tahsin Caddesi’nde söz verdikleri üzere asfaltlama çalışması gerçekleştirdiklerini anımsatarak, sıranın yola yatay yol işaretlerinin çiziminde olduğunu dile getirdi.

Toplantının yapıldığı Sancaktar Kalebey Parkı’nın daha da iyi bir noktaya taşınması adına bir takım planlamaları olduğunu, bunlar arasında tartan yürüyüş yolu ve su boru hattı çekilmesi bulunduğunu belirten Başkan Harmancı, bu konuda Küçükkentliler Derneği ile de işbirliklerini devam ettireceklerini belirtti.

Yürüyüş yolunun tartana dönüştürülmesi konusunda ihale duyurusunu yaptıklarını, bütçenin hazır olduğunu ve çalışmaların Eylül veya Ekim ayında başlayacağını söyleyen LTB Başkanı Mehmet Harmancı, parktaki kısmi su sorununun bağlantısı yapılacak 200 metrelik boru hattı ile çözüleceğini, parçaların sipariş edildiğini söyledi.

Başkan Harmancı, bölgeye 2 yeni park yapımıyla ilgili yurttaşlara müjdeli bir de haber verdi. Bu parklardan birisinin LTB eski Meclis Üyesi de olan ve bir süre önce aramızdan ayrılan Dr. Zerrin Akalın’ın adına yapılacağını belirten Başkan Harmancı, parkın bölgedeki büyük bir süpermarketin arka kısmındaki bir yeşil alana yapılacağını belirtti. Başkan Harmancı, bu konuda Diyaliz ve Böbrek Hastaları Dayanışma Derneği ile CTP Ortaköy Ocak Örgütü’nün de katkı koyacağı bilgisini verdi.

Ortaköy’e ‘Kaykay Parkı’ kazandırmak istediklerini belirten Başkan Harmancı bu konuda Vakıflar İdaresi ile çalışma başlattıklarını söyledi.

Ortaköy’de kanalizasyon problemi yaşanmadığını, bölgesel temizlikte iyi noktada bulunduğunu, emlak ederleri her zaman yüksek bir bölge olduğunu söyleyen Başkan Harmancı, en çok sıkıntı duyulan konunun araç park alanlarının yetersizliği olduğunu, bunun da bölgedeki aşırı yapılaşmadan kaynaklandığını belirtti.

Başkan Harmancı, LTB’nin önlem olarak park yeri problemini gidermeyen yeni aparman projelerini izinlendirmeyeceğini sözlerine ekledi.