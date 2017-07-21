Harun Kolçak'a son veda

.Camide sanatçının kuzenleri Iraz Hantal, Burak Tegül ve Kerem Seyhan taziyeleri kabul etti. Harun Kolçak için öğle vakti cenaze namazı kılındı. Sanatçının cenazesi, bugün Bursa Gemlik'te bulunan annesinin mezarının yanına defnedilecek.

Önceki gece tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 62 yaşındaki sanatçı Harun Kolçak, Teşvikiye Cami’nde düzenlenen cenaze namazı ile son yolcuğuna uğurlanıyor. Cenaze törenine, Kolçak’ın hayranlarının yanı sıra, iş ve sanat dünyasında çok sayıda ünlü isim katıldı.



Sanatçı Ediz Hun, Harun Kolçak'ın vefatından duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Harun Kolçak'ın babası Eşref Kolçak'ın da çok zor anlar yaşadığını anlatan Hun, evlat acısının çok büyük bir acı olduğuna dikkati çekti. Hun, "(Eşref Kolçak'la) Dün akşam konuştuk, 'İyiyim Edizcim.' dedi. 'Bir emrin var mı?' dedim. 'Yok, ben Gemlik'te kalacağım. Onu burada kucaklayacağım.' dedi. Gelemedi, bugün gelemiyor buraya, 90 yaşında, 1927'lidir ama bizim büyüğümüzdür. Saygı duyduğumuz bir sanatçıdır. Allah sabır versin." diye konuştu.





Oyuncu Nuri Alço ise Harun Kolçak'ın kansere karşı çok direndiğini ve Eşref Kolçak'ın da rahatsızlığından dolayı cenazeye katılamadığını kaydetti.

Sanatçının, oyuncu Mahmut Hekimoğlu'yla aynı zamanda kansere yakalandığını belirterek, şunları söyledi:

"Mahmut Hekimoğlu'nu 10 ay önce kaybettik. Harun, 10 ay daha dayanabildi ne yazık ki ama Allah'ın takdiridir. Güzel işler yaptı. Müzik uğruna bayağı uğraşılar verdi. Kendi Eşref ağabeyimin gerçekten çok sevilen bir oğluydu. İlk önce annesini kaybetti. Tabii bugün de annesinin yanına defnedilecek. Gemlik'e gideceğiz, hepimizin başı sağ olsun."



Fotoğraflar: İSMAİL BAYRAK



Cenaze törenine katılan Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, Harun Kolçak'ı 30 yıl önce Sezen Aksu'yla çalıştığı dönemden bu yana tanıdığını söyledi. Kolçak'ın Beyoğlu'nda oturduğunu aktaran Demircan, "Enerjik bir kişiliktir. İyi bir dostluğumuz vardi, iyi bir insandı. Allah günahlarını affetsin, mekanı cennet olsun. Sanat camiasının başı sağ olsun. Çok sevdiğim bir insandı." diye konuştu.





- "Yaşarken sevgimizi belli edelim"

Sanatçı Ayşegül Aldinç, Kolçak'ın doğum günü için aralarında geçen diyaloğu şu sözlerle anlattı: "Aradığım zaman 'Doğum günüm iki gün önceydi.' dedi. 'Kutlu olsun o zaman.' dedim. O da bana yıldızlı kalp yolladı. İşte en son temasımız bu, sevdiklerine yollamış sonra bunu öğrendim. Gonca Vuslateri ve Asuman Dabak'a yollamış. Bir pastayla hatırlanmak istiyordu."



Müzisyen Mustafa Ceceli, 11 yıl önce Kolçak'la ilk müzik çalışmalarını yaptıklarını aktardı. Kolçak'ın daha önceleri Sezen Aksu'ya bas gitar çaldığını hatırlatan Ceceli, "Çok iyi bir müzisyendi. 2006'daki o albümde yaklaşık 2 ay kadar stüdyoda çalıştık ve kendisinden bir müzisyen olarak çok şey öğrendim. Hayata bakışı çok pozitifti. Pozitif bir hayatı vardı, insanları çok seviyordu, yaşamı seviyordu ve yaşama değer veriyordu." değerlendirmesinde bulundu.







Cenaze namazına katılan ünlülerden Çelik Erişçi, Kolçak’tan övgü ile bahsederek, “Çok zarif barışsever, bütün ülkeye her zaman sevgi üzerinden söylemi olan bunu da şarkıları ile aktaran bir sanatçı hepimizin başı sağ olsun. En son hastaneye yatmadan bir hafta on gün önce görüşmüştük. Hastane olmadığında daha iyiydi hastaneyi sevmiyordu. Moralle yürüyen bir hastalıktı. Hepimiz gücümüz yettiğince moralini yüksek tutmaya çalıştık. Dediğim gibi en yüksek morali albümüne karşı gösterilen ilgiden aldığını düşünüyorum. Son bir buçuk 2 yıllık süreç tamamen halkın duaları ile oldu. Hepimizin başı sağolsun” dedi.



Törenin ardından Kolçak'ın cenazesi toprağa verilmek üzere Bursa'nın Gemlik ilçesine götürüldü.