Harun Maden: Dijital değişimi adamıza taşıyoruz

Dünyanın en büyük mobil endüstri organizasyonu olan GSM Birliği’nin (GSMA) düzenlediği Mobil Dünya Kongresi’nde (Mobile World Congress-MWC) Kuzey Kıbrıs Turkcell de yer aldı.

Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Harun Maden yani sıra Satış ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Ozan Çağlar Aslan, Teknik Operasyonlar Genel Müdür Yardımcısı Ali Gürler ve ilgili bölüm müdürleriyle uzmanlar da teknolojinin kalbinin attığı kongreyi izledi, incelemeler yaptı.

Kuzey Kıbrıs Turkcell ekibi, Mobil Dünya Kongresi’nde pek çok önemli konferansı izleme şansı yakalarken, dünyanın önde gelen GSM operatörü temsilcileri ile de bir araya geldi.





Lifecell Ventures’e büyük ilgi

GSMA Mobil Dünya Kongresi'nde grup şirketi Lifecell Ventures ile dijital ihracat döneminde başlatan Turkcell, telekom sektörünü dönüştürme vizyonuyla dikkat çekti. Innovation City alanında bulunan Turkcell / Lifecell Ventures standı, dünyanın en önemli mobil teknoloji etkinliği olarak kabul edilen GSMA Kongresi'nde en çok ziyaret edilen alanlardan birisi oldu.

GSMA tarafından her yıl İspanya'nın Barselona kentinde düzenlenen Mobil Dünya Kongresi'nde (MWC) bu yıl Lifecell Ventures rüzgarı esti. Tüm dünyadan 2 bin 400’den fazla şirketin ürün ve servislerini tanıttığı fuarda Lifecell Ventures standını ziyaret edenlerin sayısı 10 bini aşarken 4 bin kişi ise Lifecell Ventures'ın servislerini birebir deneyimledi.

Lifecell Ventures, Mobil Dünya Kongresi'ne katılan firmalar arasında son yıllarda dünyada milyarlarca kullanıcıya ulaşan sosyal ağlar ve mobil servisler (OTT) karşısında büyüme hızı düşen telekom sektörünü dönüştürecek servisleri ile ön plana çıktı. BiP, fizy, Dergilik, Lifebox, Hesabım, Paycell, Hızlı Giriş, Upcall ve RTM gibi servislerini dileyen tüm operatörlerin kullanımına sunduğunu açıklayan Lifecell Ventures, Kopilot ve Akıllı Tarım alanındaki çözümleri ile de beğeni topladı.

“Dijital değişimi adamıza taşıyoruz”

Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Harun Maden katıldığı fuarda Turkcell’in standına ilginin büyük olduğunu bir kez daha vurgularken bundan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. 107 bini aşkın ziyaretçinin katıldığı fuarda teknoloji devi Turkcell dijital servislerini dünyaya duyururken birbirinden önemli iş insanlarını da ağırladı. Genel Müdür Harun Maden dünyadaki gelişmeleri ekibiyle birlikte takip ettiğini belirttiği açıklamasında “bu vizyonla teknolojiyi adamıza taşıyor halkımızla buluşturuyoruz” dedi. Maden, dijital değişimin yaşandığı günümüzde bu değişime öncülük ettiklerini belirterek dünyanın ilk dijital operatörü olan Lifecell’i adamızla bundan tam 2 yıl önce buluşturduklarının da altını çizdi. Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Harun Maden, fuarın kendileri için son derece yararlı olduğunu belirterek, en yeni teknolojileri bir kez daha gözlemleme fırsatı bulduklarını da sözlerine ekledi.

Turkcell'in teknoloji üssüne on binden fazla ziyaretçi

Bu yıl 7 bin 700'den fazla CEO'nun katıldığı ve 4 gün süren Mobil Dünya Kongresi süresince fuar alanını ziyaret edenlerin sayısı 107 bini aştı. Turkcell’in Lifecell Ventures standı ise 2 hafta süren üretim aşamasının ardından 9 tırla fuar alanına taşındı ve 60 kişilik ekip tarafından 10 günde kuruldu. 4 gün devam eden kongre süresince yaklaşık 10 bin kişinin ziyaret ettiği Turkcell Lifecell Ventures stant alanında 4 bin kişi ise bire bir Turkcell’in ürünlerini deneyimleme şansı buldu. 4 gün boyunca 181 ülkeden 71 bakan ile regülasyon kurumlarından 85 otoritenin, 3 bin 500'den fazla basın mensubu ve analist ile uluslararası sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin de katıldığı etkinlikte Turkcell fuar alanı, aynı zamanda Türkiye'nin tanıtımı için de büyük bir görev üstlendi. Organizasyon süresince Turkcell'i ziyaret edenler; Türk kahvesi, lokum, baklava ve çaydan oluşan ikramlarla ağırlandı. En ufak detayın bile önceden düşünüldüğü fuar alanında, Turkcell Global Bilgi şirketinden müşteri hizmetleri yetkilileri de teknik altyapıda sorun yaşanmaması için alandan hazır bulundu.

Ayrıca, GSMA Mobil Dünya Kongresi kapsamında hayata geçirilen www.turkcellblog.com sitesi, etkinlik boyunca en önemli gelişmeleri, haberleri, röportajları takipçileriyle buluşturdu. Turkcell Lifecell Ventures standındaki tüm gelişmeler www.turkcellblog.com 'dan anlık olarak paylaşıldı. Stant içerisindeki ürün ve hizmetlerle alakalı detaylı bilgilerin, röportajların, fotoğraf ve videoların yayınlandığı siteyle birlikte, Turkcell sosyal medya hesapları da sürekli ve kuvvetli bir iletişimle tüm çözümleri ve yenilikçi gelişmeleri takipçilerine sunuldu. 4 gün boyunca günlük 40 bin kişi bloğu ziyaret ederken, Turkcell'in resmi sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımlarla birlikte 4,5 milyon kullanıcıya erişildi.