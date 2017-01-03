HABER KIBRIS

Haspolat Yolunda Kaza

03/01/2017

Haspolat Yolunda Kaza
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Sabah saat 07:30 sıralarında Haspolat Yolu üzerinde, güney istikametinden kuzey istikametine doğru seyir halinde olan LE 972 plakalı araç sahibi İbrahim Doğru (E-28) dikkatsiz sürüş sonucu, aynı yolda yaya olarak bulunan Rasu Ahmad’ın eline bulunan valize çarptı.

Çarpmanın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden Doğru, orta refüje çarpıp takla attı. Kaza sonucu, hafif yaralanan Ahmad, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbnatoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından tedbir amaçlı müşehade altına alındı.

Polisin, kazayla ilgili soruşturmayı sürdürdüğü belirtildi. 

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TAGS: haspolat, kaza
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