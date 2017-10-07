Haspolat’ta bıçaklı kavga

Haspolat’ta dün gece bir grup genç arasında çıkan bıçaklı kavgada 2’si ağır 4 kişi yaralandı. Polis kavgaya karışan 3 kişiyi arıyor.

Polis basın bültenine göre, dün gece saat 20.00’de biri 4, öteki de 2 kişiden oluşan iki grup arasında tartışma çıktı. Birbirilerine vuran ve bıçakla yaralayan gençlerden 4’ü Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yaralılardan ikisi yoğun bakım servisinde tedavi görürken, ikisi tedavilerinin ardından taburcu edilip tutuklandı.

Polis üç kişinin ise arandığını bildirdi.